Суд над Владимиром Кондрусем могут закрыть 1 22.12.2016, 8:21

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Владимир Кондрусь

Фото: «Наша Ніва»

Родственники Владимира Кондруся сообщают, что 26 декабря возобновится слушание по его делу.

«Насколько мне известно, сейчас сын находится в тюремной больнице, — рассказала сайту palitviazni.info его мать. — По некоторым данным, суд над ним может продолжиться на следующей неделе — 26 декабря».

Напомним, процесс по делу Кондруся начался 16 ноября в суде Московского района. Мужчина вошел в зал суда и сразу же лег на пол в клетке. Судья сделала ему несколько замечаний. Потом вызвали скорую помощь. Медики заявили, что состояние его здоровья удовлетворительное. После этого заседание продолжилось, однако обвиняемый попытался вскрыть себе вены. Его срочно вывели из зала суда.

Суд назначил психиатрическую экспертизу. Похоже, специалисты уже оценили состояние обвиняемого. О результатах пока неизвестно. Если эксперты обнаружили нарушения, суд может проходить в закрытом режиме.

Сам Владимир Кондрусь в любом случае не сможет присутствовать на заседаниях. Судья постановила удалить его до окончания процесса за ненадлежащее поведение. В таких случаях обвиняемым разрешают присутствовать лишь на оглашении приговора.

Напомним, что Владимир Кондрусь, находясь в СИЗО №1 Минска, держал голодовку. По словам родных, состояние его здоровья значительно ухудшилось. Однако никаких психических отклонений у него никогда не было, заявляла сестра. «Своим поведением в суде он проявлял протест беззаконию!» — говорила она.

Правозащитники еще до начала судебного процесса признали Владимира Кондруся политзаключенным.