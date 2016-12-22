Юрист Дмитрий Здобников: Пытался вразумить охрану — меня в ответ избили 30 22.12.2016, 8:34

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Дмитрий Здобников

Фото: Максим Малиновский

Шокирующую историю рассказал минский юрист.

Рассказ Дмитрия Здобникова публикует onliner.by.

- Месяц назад ко мне обратились два жителя Могилева и попросили разобраться в очень странной, я бы даже сказал шокирующей, истории. Не так давно они решили отдохнуть в одном из могилевских клубов. Отдохнуть не получилось, так как, по словам моего знакомого, одному из охранников клуба показалось, что капюшон на свитере не соответствует дресс-коду заведения. Ребятам сказали покинуть клуб и, когда они стали возмущаться и снимать происходящее, у них забрали телефон, а после скрутили и вызвали милицию.

О том, насколько правомерно охранниками была применена сила, вы можете судить сами, посмотрев полную запись того, что происходило в этот вечер. Сейчас по данному факту проводится проверка.

8 декабря, вечером, я проходил мимо клуба и решил обсудить с охранниками подробности произошедшего, а заодно объяснить им, что подобное их поведение заведение совсем не красит. Послушав меня какое-то время, сотрудник безопасности вызвал дополнительную охрану, и они в грубой форме выставили меня из заведения, дважды фактически спустив с лестницы.

Я сразу сообщил о произошедшем в милицию. И пока на место происшествия ехал наряд, решил уточнить фамилии охранников. Те вновь начали выталкивать меня на улицу, а когда я возмутился происходящим, скрутили лицом в пол. На видео отчетливо видно, как охранник неоднократно очень грубо отбрасывает в сторону мою жену, которая пыталась меня защитить, а после еще один наносит мне, лежащему на земле с заломанными руками, удар коленом в лицо (в результате чего у меня была рассечена бровь, пришлось наложить шов).

Давайте, перед тем как закончим с сухими фактами, вспомним еще один важный юридический момент: единственное, что регулирует наши отношения с ночными клубами, — это постановление Совета министров №582 от 14 мая 2007 года, в котором указаны три основания, по которым человека могут не пустить в ночной клуб. Это правомерно, если гражданину менее 18 лет, если человек находится в токсикологическом или наркотическом опьянении или если пришедший принес с собой холодное или огнестрельное оружие, взрывчатые вещества.

Дресс-коды, фейсконтроли и прочая ерунда, которую сегодня пафосно декларируют ночные клубы и рестораны по всей Беларуси, совершенно незаконны, являются дискриминацией и нарушают конституционные права любого человека.

Охрана клубов — должностные лица, и седьмая статья Конституции очень четко регулирует наши отношения. Им разрешено лишь то, что позволяет закон, нам разрешено все то, что закон не запрещает. По большому счету правила фейсконтроля, в соответствии с белорусским законодательством, могут носить только форму рекомендаций. Вас могут попросить придерживаться определенного стиля в одежде, но требовать это и уж тем более не пускать вас, в случае если ваша одежда не оскорбляет окружающих, нельзя. Я не говорю о ситуациях, когда вы одеты неопрятно, грязно или плохо пахнете, — тут в действие вступает уже Кодекс об административных правонарушениях, статья 17.1. (Мелкое хулиганство).

Вывеска на улице — это публичная оферта, предложение заключить договор, обращенное к неопределенному кругу лиц. Тут уже действует Гражданский кодекс — отказать в публичной оферте вам никто не имеет права. Точно так же, если вы придете в магазин, а вам откажутся продавать хлеб, у вас есть все основания обратиться в суд.

У нас в стране, как и на всем постсоветском пространстве, существует такое понятие, как правовой нигилизм. Люди не хотят учить законы, знать их. Когда мы покупаем машину или микроволновую печь, читаем инструкцию по применению. Я уверен, что государство — это тоже продукт, данный нам по рождению, и, живя в правовом государстве, мы просто обязаны знать инструкцию по применению продукта, то есть законы.

В январе 2017 года вступит в силу Кодекс о культуре, который в том числе затрагивает и правила посещения общественных мест. По сути от постановления №582, о котором мы говорили выше, он мало чем отличается. А это значит, что дресс-коды и фейсконтроли так и остаются мероприятиями сомнительными. На мой взгляд, это скорее вопрос воспитания (как со стороны владельцев клуба, так и со стороны посетителей), а не законодательных норм.

Давайте признаем, что на сегодняшний день действенным ограничением, никаким образом не ущемляющим конституционные права посетителей, является ценовая политика. Не пойдет маргинал в клуб, где напиток будет стоить 50—100 рублей. А если цены у вас демократические, то зачем тогда отказывать в демократичном подходе к клиенту вообще? К чему весь этот пафос?

В московском «Дягилеве» или «Сохо» просто заказать столик стоит $1000. Я себя там буду чувствовать в безопасности. Меня оттуда никто не выкинет. И даже если что-то случится, то максимум, что сделает охранник, — проводит до такси, а после инцидент просто включат в счет.

Я уверен, что при желании любой конфликт можно решить мирно. Особенно к этому должны стремиться сотрудники службы охраны. В нашей стране в некоторых клубах отчего-то наоборот считается, что применение физической силы, подкрепленное нецензурным словом, — это показатель «крутости» заведения.

Поэтому призываю вас, заходя в ночной клуб в первый раз, получить информацию из первых рук, чтобы понять, стоит в него идти или нет. Для этого достаточно попросить книгу замечаний и предложений и пролистать ее. Вы сразу увидите краткую историю заведения. К слову, именно так я изучил историю клуба, где произошел конфликт, — подавляющее большинство записей в ней касаются нелицеприятного отношения охраны к посетителям.