Спикер Госдумы РФ запретил Навальному участвовать в выборах 10 22.12.2016, 8:43

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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин забыл про решение Верховного суда.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, объявивший о желании участвовать в выборах президента в 2018 году, не может баллотироваться на пост главы государства, следует из заявления спикера Государственной думы Вячеслава Володина, которого цитирует газета "Ведомости".

"Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?" - сказал Володин, не называя имени и фамилии оппозиционера, а лишь используя местоимения.

Навальный объявил о намерении участвовать в выборах 13 декабря. Право баллотироваться он получил после решения Верховного суда РФ. В сентябре Верховный суд, исполняя решение Европейского суда по правам человека, отменил приговор оппозиционеру по "делу "Кировлеса".

По этому делу глава Фонда борьбы с коррупцией был осужден по тяжкой статье, что не позволяло ему участвовать в выборах. Условный срок по "делу Yves Rocher" не брался в расчет, поскольку приговор выносился по статье средней тяжести, которая не мешает выдвижению.

Как сообщают "Ведомости", на замечание журналиста, что Навальный может избираться, Володин сказал: "Я не готов трактовать в вашей трактовке. Потому что если закон у нас сегодня соблюдается, тогда надо исходить из этого. Тогда ему надо мечтать о другом, а не о выборах. А если мы начинаем это прикручивать к решениям, которые приняты где-то, и потом ссылать на эту норму - то можно многое обсуждать и договориться до не пойми чего".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле "никак" не относятся к выдвижению Навального. Однако кремлевский источник агентства Bloomberg, участвовавший в обсуждении вопроса участия оппозиционера в выборах, сообщил, что власти РФ положительно смотрят на намерения Навального, поскольку это поможет легитимизировать сами выборы.