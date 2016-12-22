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Кубинцы бегут через Беларусь в ЕС

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  • 22.12.2016, 8:48
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Белорусские пограничники задержали семерых граждан Кубы при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения. 

В ночь на 21 декабря группа неизвестных шли вдоль железной дороги в направлении границы. Двоих нарушителей задержали сразу, остальные пытались убежать, но их нагнала разыскная собака, сообщает БелТА

Задержанные - граждане Кубы 25-30 лет, среди них три девушки. Латиноамериканцы рассказали, что пытались попасть в страны ЕС. В отношении иностранцев начат административный процесс. Им может грозить штраф до 50 базовых величин с депортацией или без нее.

В 2016 году на участке Сморгонской пограничной группы задержали 125 незаконных мигрантов.


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