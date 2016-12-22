Улитка, рак и лягушка не вытянут луканомику 19 22.12.2016, 8:59

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Карикатура: podvitski.ru

Удастся ли вице-премьеру Михаилу Русому наладить экспорт экзотического сырья?

Виноградная улитка, длиннополый рак, мотыль, зеленая лягушка имеют для Беларуси высокий экспортный потенциал.

Об этом заявил, выступая в «парламенте», вице-премьер Михаил Русый.

По его словам, в нашей стране необходимо наладить промышленное разведение и продажу этих экзотических видов животного сырья.

— На аукционах за улитку цена лота доходит до 5,5 тысяч деноминированных рублей за килограмм, — подчеркнул заместитель главы правительства.

Стоит ли вкладывать деньги в необычное для Беларуси производство?

— Этим сельское хозяйство не поднимешь, — заявил в интервью Завтра твоей страны экс-директор Института земледелия и селекции Михаил Кадыров. — Это — экстравагантная, несколько специфическая забава для богатой части населения, так сказать, для разнообразия пищевого рациона. Наладить в Беларуси такое промышленное производство, как во Франции, нереально.

Эксперт отмечает, что и зеленая лягушка, и виноградная улитка, и рак — продукт, несомненно, хороший. Вот только необходимости в налаживании промышленного производства этих видов в Беларуси сейчас нет.

— На частных подворьях, на даче можно было бы заняться подобным разведением. Как и раками. Пресноводный рак – это показатель экологической чистоты водоема. Там, где речки очищаются до нужного уровня, раки появляются сами, — говорит эксперт.

По мнению экс-директора Института земледелия и селекции, власти сейчас должны обратить внимание на структурные преобразования в сельском хозяйстве.

— Я еще Лукашенко говорил: не ищите чудо-рецепты в земледелии, животноводстве, растениеводстве, в новых видах деятельности. Чудо-рецепты находятся в экономике, в мотивации. Если мы не изменим форму организации аграрного производства, ничего у нас не будет, — подчеркивает экономист.

В противном случае, по его словам, не удастся избавиться от проблем, которые испытывает отечественный агропромышленный комплекс последние 22 года: низкая рентабельность, беспорядок, разбазаривание государственных ресурсов, отсутствие оборотных средств.

— Пока не будет институциональных преобразований, которые породят демократию, рынок, когда человек будет сам себе хозяин, а главным надсмотрщиком над ним будет прибыль, которую он получит, — ничего не сдвинется с места, — прогнозирует Михаил Кадыров.