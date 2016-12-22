Эксперт Bellingcat: Доказательства войны РФ в Донбассе есть 3 22.12.2016, 9:11

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Команда британских исследователей Bellingcat собрала факты обстрелов территории Украины со стороны России.

Один из авторов исследования Шон Кейс рассказал о них DW.

Летом 2014 украинская армия и добровольческие батальоны установили контроль над большей частью Донбасса и закрепились у границ с Россией. Но вынуждены были отступить под жестким артиллерийским огнем, который велся, в том числе с территории соседнего государства, утверждают эксперты из британской команды Bellingcat в исследовании, опубликованном в среду, 21 декабря. Свои выводы они сделали на основании анализа спутниковых снимков, благодаря которым смогли установить траекторию полетов снарядов.

- Господин Кейс, можете ли вы кратко объяснить методологию, которая лежит в основе ваших расчетов?

- Мы расследовали факты обстрелов, которые велись через российско-украинскую границу. И важнейшими доказательствами в этом деле являются публичные спутниковые снимки с таких сервисов как Google Earth, Яндекс.Карты или Bing.Maps. Мы изучали снимки пограничных районов и разыскивали изображения тяжелой артиллерии: например, гаубиц или систем "Град". На удивление много таких изображений удалось найти на снимках за июль-август 2014 года. Мы также разыскивали следы от артиллерийских выстрелов, потому что крупнокалиберная артиллерия оставляет заметные следы на земле, по ним можно определить направление выстрела.

- Значит, мы не можем уже говорить о каком-то "внутреннем конфликте" после обнародования этих данных?

- Скажу лишь, что собранные нами данные свидетельствуют, что события лета-2014 не были какой-то военной ошибкой. Обстрелы российской армии носили систематический характер, чтобы уничтожить украинские силы у границы. Поэтому мы можем четко сказать, что это был акт войны против Украины с российской стороны.

- Если все эти спутниковые снимки сейчас в публичном доступе, то не значит ли это, что подобная информация уже давно есть в распоряжении спецслужб или разведок, которые ведут спутниковые наблюдения?

- Да, уверен, что, разведки крупных стран имеют доступ к этим материалам. Вообще-то летом 2014 года американское правительство даже публиковало часть таких спутниковых снимков.

- Тогда почему, на ваш взгляд, до сих пор продолжаются дискуссии по определению конфликта на востоке Украины? Почему эти доказательства до сих пор никто не предъявил России?

- Интересный вопрос. Я не уверен, что знаю, как на него ответить. По моему личному мнению, это политическое решение. Возможно, американское правительство не считает целесообразным публиковать какие-то неопровержимые доказательства российского вмешательства, потому что это будет иметь отрицательный эффект во внешней политике, или во внутренних американских отношениях. Не могу сказать наверняка, мне самому интересно, почему они этого не делают.

- Материалы исследования Bellingcat о катастрофе MH-17 приложены к официальному расследованию, которое ведет международная группа. Возможно ли подобное использование данного исследования как доказательной базы. Получали ли вы запрос от украинских властей.

- Насколько мне известно, в судебных разбирательствах по MH-17 эти данные также будут использованы в качестве доказательства того, насколько глубоко Россия была вовлечена в этот конфликт. Но, я думаю, они открывают в том числе возможность и для дальнейших расследований.

- Следует ожидать публикации новых спутниковых снимков, и будет ли их изучать Bellingcat, чтобы пролить свет на другие военные операции на востоке Украины? В частности, на бои под Иловайском или под Дебальцево в 2015 году?

- Да, мы продолжаем работать. Мы знаем, что Google и другие компании еще будут публиковать снимки востока Украины за 2014-2015 годы, поэтому Bellingcat будет их мониторить и искать свидетельства участия российских войск в конфликте и сверять их с данными из других открытых источников, в частности, из социальных сетей.