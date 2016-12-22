Русская «Золушка» в команде диктатора 57 22.12.2016, 9:22

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Наталья Кочанова

Лукашенко назначил нового главу своей администрации, чем очень удивил и огорчил общественность, ожидавшую от власти новых идей и реформ.

Администрацию правителя Беларуси возглавила Наталья Кочанова, которая до этого два года проработала вице-премьером, курирующим социальные вопросы, и ни в каком креативе замечена не была. Более того, ее приход в правительство вызвал у местных наблюдателей недоумение, пишет «Независимая газета».

«Как русская «Золушка» стала белорусским вице-премьером?», «Как волейболистка с водоканала стала самой высокопоставленной женщиной Беларуси?» – гласили заголовки местных газет.

До назначения Кочанова занимала должность председателя Новополоцкого горисполкома. За время работы в правительстве несколько раз оказывалась в центре внимания СМИ. Как правило, в связи с курьезами адаптации во власти. Не так давно социальные сети активно обсуждали, откуда у вице-премьера, живущего на зарплату скромного служащего, средства, чтобы строить коттедж в столице, где ей любезно предоставили участок. К слову, как следует из анкетных данных, Наталья Кочанова по национальности русская.

Пост главы администрации Лукашенко был свободен после того, как правитель уволил оттуда Александра Косинца. Накануне он упрекнул его в недостатке идей, что дало основания ожидать появления на этом посту некой амбициозной личности. Назывались даже такие претенденты, как экс-премьер, ныне министр Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский или молодой, но амбициозный и грамотный экс-министр экономики Николай Снопков, который сейчас занимает пост заместителя главы администрации. В первую очередь поэтому сегодняшнее назначение разочаровало общественность. Необходимо уточнить, что в Беларуси, где все решения принимает лично правитель, именно его администрация является главным штабом власти. Правительство по причине его несамостоятельности в принятии решений иногда называют «канцелярией администрации президента».

Экспертное сообщество разочаровано тем, что этот главный штаб возглавил человек, который не продемонстрировал способности предлагать новые идеи, не отличается глубиной суждений и не имеет большого опыта работы на таком уровне.

«Может быть, они надеются, что если женщина будет возглавлять администрацию Лукашенко, то ей легче будет управлять», – рассуждает в интервью charter97.orgо возможных причинах такого странного назначения экс-председатель Верховного Совета Беларуси Мечислав Гриб.

По его мнению, с ролью ретранслятора неприятных и непопулярных решений о сокращении уровня социальной поддержки в условиях нарастания экономических проблем она прекрасно справлялась. Чего стоит декрет о тунеядцах, который она отчаянно защищала? Эксперты полагают, что готовность говорить «есть» в ответ на каждую нелепую инициативу и является основным критерием выбора чиновников высшего эшелона власти.

При этом и правительство, и администрация, и сам Лукашенко продолжают делать вид, что в стране все хорошо, и стараются не касаться проблемных вопросов. Например, вчера вице-премьер Михаил Русый выступил перед «депутатами» «парламента» на их последней в уходящем году сессии вовсе не с отчетом о работе экономики, причинах падения доходов населения и планах по их восстановлению. Он рассказывал о минерально-сырьевых базах страны, использовании природных ресурсов и перспективах экспорта виноградной улитки и лягушек.

Тем временем «Белстат» сообщил об очередном антирекорде падения доходов населения (–7,3%) и снижении объемов продаж (товарооборот упал на 3,9%). Белорусы перестали поддерживать привычный уровень жизни и начали экономить. Правительство подготовило новогодний подарок – приняло постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги с начала 2017 года. Согласно документу, тепловая энергия и газ подорожают на 17%. Почти двукратный рост предусмотрен для электроэнергии и воды. Напомним, что повышение коммунальных тарифов и уход от перекрестного субсидирования – важнейшее условие получения кредита МВФ.