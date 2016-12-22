Нефть Brent подорожала до $54,6 22.12.2016, 9:41

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Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 поднялась на 0,35%, до $54,65 за баррель.

Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,3% - до $52,64 за баррель.

Активность на рынке остается низкой в преддверии праздников, в четверг цены, снизившиеся в среду более чем 80 центов, поддерживает также небольшое ослабление доллара к корзине мировых валют.

Неожиданное увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе, видимо, связано с приростом импорта в США, говорят аналитики.

До недавнего времени плохая погода в Мексиканском заливе мешала разгрузке танкеров, но в последние дни погода улучшилась, и нефть стала активнее поступать в хранилища. Характерно, что при этом резервы нефтепродуктов, согласно данным Минэнерго США, снизились за неделю, хотя аналитики ожидали их роста. В течение четырех предыдущих недель статистика фиксировала снижение запасов нефти в США.

Добывающие страны договорились уменьшить производство на 1,8 млн баррелей в день, однако реальное сокращение начнется только в январе и, видимо, в первую очередь скажется на рынках Азии и Европы.

Аналитики Societe Generale считают, что соглашение добывающих стран позволит удерживать цены в диапазоне $50-60 в 2017 году, но при этом дефицита предложения не будет.

Так, как стало известно в среду, Ливийская National Oil Corporation, возобновив работу двух месторождений, рассчитывает увеличить производство на 270 тыс. баррелей в день с нынешних примерно 600 тыс.