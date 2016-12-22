Путин уйдет, как ушел «вечный Брежнев» 11 Михаил Ходорковский, openrussia.org

22.12.2016, 10:05

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Михаил ходорковский

Фото: Getty Images

Прошло три года со дня моего внезапного освобождения. После более чем 10 лет, проведенных в тюрьме.

Мне не было поставлено никаких условий, но было ясно — из страны меня высылают. О реальных причинах этого освобождения многие, в том числе и я сам, — еще долго будут гадать. А вот другое уже всем очевидно — отъем собственности через «посадки» стал стандартным приемом путинской «элиты».

В 2003-м это была «новация» Игоря Сечина. Он успешно воспользовался конфликтом между мной и Путиным из-за моего предложения искоренить коррупцию в высших эшелонах власти, с конкретными фактами и примерами.

Тогда у меня не вышло. Сечин и коррупция, под предводительством своего вождя продолжили победный марш по судьбам людей и будущему страны. С тех пор десятки и сотни тысяч талантливых людей потеряли свой бизнес или уехали, а коррупция стала всепожирающим монстром.

Во время нашей встречи в 2003-м я говорил о ее масштабах в 30 млрд долларов в год. Сегодня такая цифра кажется скромной.

Три года после десяти лет за решеткой. Как много изменилось! Я вышел на свободу, когда страна ждала Олимпиаду, считала, что экономический рост начала двухтысячных вот-вот продолжится, а тысячи погибших в боях на российско-украинском фронте трудно было представить даже в самых мрачных фантазиях.

Кто сегодня помнит про ту Олимпиаду, на которую потратили пару триллионов (разве что из-за допингового скандала)? Где тот экономический рост? Кто сегодня не знает про псковских десантников и иловайский котел?

Выйдя на свободу я, как и многие мои сограждане, совсем не планировал тратить свое время на политику. Только вот оказалось, что без участия в политике домой никогда не вернуться. Да и каким будет этот дом, когда правящая группа последовательно, год за годом разрушает государственные институты? Суд уже не суд, парламент не парламент, местное самоуправление совсем не самоуправление, и вот уже Конституция лишь бледная тень самой себя.

Власть ощущает для себя угрозу в любой самоорганизации, в любой независимости, в любой самостоятельной репутации. Единственным элементом, скрепляющим разваливающуюся систему, по их плану должен оставаться лишь президент. Это для него гарантия несменяемости, гарантия выживания. А для общества?

Если чуть задуматься, то очевидно — в исторически очень близкой перспективе он уйдет навсегда, как ушел «вечный» Брежнев. Уйдет, оставив страну в таком же положении, как это было в конце 80-х — с разворованными резервами, без системы управления, с передравшейся элитой, без нового поколения самостоятельных политиков, с оцепеневшим гражданским обществом без навыков самоуправления, в окружении напуганных соседей, не желающих иметь с нами дело.

Предотвратить такое развитие событий я вижу своей задачей и задачей основанного мной движения «Открытая Россия».

Главное, что мы должны делать — восстанавливать разрушаемые властью связи внутри общества, помогать обществу не потерять навыки самоуправления, дать возможность молодым, независимым политикам обрести необходимый опыт и предъявить себя обществу как альтернативу.

Кроме того, мы должны иметь понятный обществу план реформ и добрые, рабочие взаимоотношения с международными партнерами (а не отдельными коррумпированными политиками и маргиналами, как нынешний режим).

Всем этим и занимается «Открытая Россия».

Мы обсуждаем с экспертами план реформ, начиная с реформы политической, поскольку без нее все прочие — лишь бесплодные фантазии. Власть должна быть регулярно сменяемой, выборы — честными, суд и СМИ — независимыми, местное самоуправление — финансово самообеспеченным, Конституция — исполняемой от Курильских островов до гор Северного Кавказа.

В экономической сфере мы выступаем за демонополизацию экономики и распределение природной ренты на персональные пенсионные счета граждан. Как еще раз показал опыт путинских лет, госчиновники не способны эффективно управлять экономикой, а природная рента в их руках стала исключительно источником коррупции и давления на общество.

В сфере международных отношений я защищаю ценностный подход как альтернативу ложно понимаемой «прагматике». Регулярно выступаю против антироссийских санкций, не разделяющих страну и режим, но считаю справедливыми санкции против лиц, грубо нарушающих права человека и международные договоры. Санкции, ограничивающие способность режима к агрессии. Убежден, в новом году здесь будут серьезные изменения.

Мы занимаемся образованием в рамках проекта «Открытый университет», проводим регулярные обсуждения различных общественных проблем и культурных событий в клубе «Открытая Россия». С нового года мы начнем аналогичную работу в регионах.

Мы регулярно участвуем в политическом действе, которое у нас называется «выборами». Мы даем возможность молодым политикам и активистам получить политический опыт, а обществу — увидеть альтернативу. Именно поэтому на «выборах» в Госдуму мы поддерживали молодых и перспективных, а не наиболее солидных и заслуженных. Я убежден — на нормальных выборах эти ребята будут претендовать на победу.

В новом году мы развернем масштабную политическую учебу активистов, поможем ряду демократических кандидатов на выборах разного уровня.

Мы помогаем людям попавшим в жернова нашей «правоохранительной системы» отстаивать свои права. С нового года мы станем оказывать юридическую и информационную помощь общественным группам, защищающим свои права в борьбе с чиновниками и монополиями.

Мы придаем большое значение доступности для общества честной информации и различных точек зрения по значимым проблемам. Этой цели служит сайт «Открытой России», а также проект поддержки медийных стартапов «Открытые Медиа».

Важнейшим изменением, произошедшим в заканчивающемся году, я вижу постепенное восстановление общественно-политической активности в России. Никто не мог предположить, что только за один месяц сотни людей заявят о своем желании присоединиться к нашей работе, что больше тысячи человек примут участие в конкурсе на организационно-политическую поддержку «Открытой России» в рамках думской избирательной кампании и проекта «Вместо Путина».

Мы обязательно будем участвовать в предстоящих «выборах» президента. Мы выступаем за безусловный допуск к выборам всех реальных кандидатов и поддержим тех из них, чья позиция будет достаточно близка к нашей.

На случай, если власть, как ожидается, устроит вместо выборов очередное шоу, фактически лишив права голоса наших единомышленников, мы имеем альтернативный сценарий.

Прошло три года. Сотни встреч, статей, выступлений. Несмотря на давление власти, создана организационная структура, которая занимается регулярной общественно-политической работой, наши голоса хорошо слышны и в России, и в международном сообществе. В новом году нам предстоит расширение общественно-политического движения, интеграция тысяч новых сторонников.

Хочу еще раз сказать спасибо тем, кто помог мне выйти на свободу, провести последние дни с мамой, тем кто дал возможность воссоединиться с семьей после 10 лет разлуки. Среди вас есть мои друзья, не совсем друзья и совсем не друзья, но все равно — спасибо!

Но по-прежнему в тюрьме Алексей Пичугин, несправедливо осужденный за несовершенные преступления, за отказ лжесвидетельствовать. Человек уже 13 лет, сидя в жесточайших условиях пожизненного заключения, несмотря на наши просьбы сделать все для своего освобождения, отказывается клеветать на себя и других.

В этом году исполнилось бы 45 лет Василию Алексаняну. Ему предлагали лечение в обмен на лжесвидетельство. Он отказался и заплатил жизнью, поскольку честь для него была дороже.

Мы знаем пофамильно, чьих это рук дело, кто брал заложников, кто издевался над людьми. Этого я тоже никогда не забуду.

Лично для меня важнее всего в предстоящих реформах воссоздание правового государства, с реально независимым судом и развитым гражданским обществом, чтобы подобное отношение к людям в обновленной России стало невозможным.

Михаил Ходорковский, openrussia.org