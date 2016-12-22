Взрыв прогремел в переходе у метро «Коломенская» в Москве

Взрыв прогремел в переходе у метро «Коломенская» в Москве10
- 22.12.2016, 10:12
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Два человека пострадали при взрыве неизвестного устройства в подземном переходе станции метро «Коломенская» на юге Москвы.
Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.
«Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро „Коломенская“ на проспекте Андропова. В результате произошедшего пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.
По информации источника канала РЕН ТВ, инцидент произошел при проведении газовых работ в южном вестибюле станции.