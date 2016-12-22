Эксперт: «Мы подходим к той черте, когда реформы начнут делать себя сами» 17 22.12.2016, 10:23

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Структурный спад белорусской экономики сам по себе не остановится.

Накопленные проблемы продолжают переходить из одного сектора экономики в другой.

– Например, накопленные в сельском хозяйстве проблемы передаются в банки, которые вынуждены их компенсировать за счет ограничения кредитования торговли. Механизм структурного спада имеет самоподдерживающий характер, – рассказывает Завтра твоей страны научный сотрудник BEROC, ассоциированный эксперт Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Дмитрий Крук.

В итоге самые неэффективные направления деятельности начнут отмирать. Но под шумок кризис может уничтожить и те компании, у которых еще есть возможность расти.

– Останутся самые сильные игроки, которые в итоге будут поддерживать экономику. Но произойдет это в очень далекой перспективе, и переход будет очень болезненным, – прогнозирует эксперт.

Как не дать компаниям-должникам потопить финансовый сектор?

Рост неплатежей и невозможность заемщиков исполнять свои обязательства сегодня ложатся на плечи банков тяжелым грузом. Компенсировать эти потери банки смогут только до определенной критической черты – до отметки примерно в 20% плохих кредитов.

Если неплатежи перешагнут за эту отметку, банки всячески ограничат новое кредитование, будут пытаться изъять уже выданные кредиты, что станет новым шагом экономики в углубленный кризис.

– Самый плохой вариант развития, до которого, надеюсь, не дойдет, это закрытие самих банков. Это был бы сильный источник шока для всей экономики. В любом случае Беларусь рискует пойти по замкнутому кругу: рецессия, проблемные долги, проблемы банков, шок, новый виток рецессии, – комментирует Дмитрий Крук.

По мнению эксперта, белорусская экономика уже движется по этому пути.

Не довести ситуацию до критического состояния еще можно, если следовать предложениям, которые уже не раз проговаривались белорусскими экспертами и международными финансовыми организациями. Проблема решается анализом состояния экономики, четким отделением бесперспективных предприятий от тех, которые еще можно спасти и которые смогут существовать в рыночных условиях. После этого можно будет заняться их реструктуризацией. А те предприятия, что генерируют только убытки и не способны выйти на эффективную производительность, лучше как можно раньше закрыть, стараясь при этом сгладить убытки для финансового сектора, считает экономист.

Сейчас у банков есть возможность менять долги на доли в предприятиях. Но переводить долги в собственность и акции убыточных компаний банки сейчас не хотят.

– Во-первых, они сильно сомневаются, что проблемы убыточных предприятий можно решить, во-вторых, у них самих недостаточно организационного потенциала, чтобы управлять реальным сектором экономики, в-третьих, есть опасения, что государство даже после передачи финансовому сектору госсобственности сохранит патронаж и банк в лице владельца потом не сможет распродать эту собственность, – считает Дмитрий Крук.

Можно ли залатать уникальную и неустойчивую белорусскую модель?

Авторы книги «Белорусская экономика: вызовы застопорившихся реформ» считают, что восстановить экономику без изменения государственного капитализма, избавления от тянущих весь госсектор вниз неэффективных предприятий не получится.

Решение проблем в экономике стоит начинать с «черной дыры» – сокращения инвестиций в неэффективные компании и их закрытие.

– Около 20% из более чем 3 тысяч государственных предприятий – убыточные, – говорит академический директор Исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова. – Но и все остальные менее эффективны, чем частные, из-за неэффективной структуры управления, распыленной системы, когда министерства регулируют сферу экономики в пользу госпредприятий, а сами компании стремится следовать показателям занятости и планам вместо того, чтобы делать упор на эффективность.

Если продолжать закрывать глаза на эти проблемы и откладывать решение о реформировании экономики, то реформы начнут делать себя сами, считают экономисты.

– Если не прислушиваться к сигналам, что реформы необходимы, в Беларуси может наступить кризис, как когда-то в Болгарии. И тогда состояние экономики будет диктовать план действий, а политикам придется к нему приспосабливаться, – считает эксперт Венского института международных экономических исследований Румен Добрински.

Преобразование экономики и отмирание ее менее эффективных частей произойдут даже в том случае, если белорусские власти продолжат делать вид, что кризиса в Беларуси нет. Но сценарий неконтролируемых реформ может оказаться слишком болезненным для белорусов.

– В Беларуси был пример неконтролируемой макроэкономической корректировки в 2011 году. И эффект от нее был относительно мягкий. Если самостоятельно начнут делаться структурные реформы, это будет неконтролируемое изменение всей модели, – предупреждают эксперты BEROC.