Власти Украины купили ПриватБанк за одну гривну 10 22.12.2016, 10:41

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Продажа акций и смена собственника банка были проведены за 72 часа.

Украинские власти приобрели 100 процентов акций ПриватБанка за одну гривну. Об этом передает «Радио Свобода» со ссылкой на украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка были проведены за 72 часа.

Напомним, что о решении украинских властей национализировать банк стало известно 19 декабря. Одним из основных его акционеров ПриватБанка являлся олигарх Игорь Коломойский, у которого был конфликт с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в балансе ПриватБанка была "дыра" в размере более 5 миллиардов долларов. Он был признан неплатежеспособным и полностью перешел под контроль министерства финансов страны.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал национализацию ПриватБанка, ситуация в котором, по его словам, угрожала всей финансовой системе страны.