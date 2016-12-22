Беларусь в ООН проголосовала против расследования военных преступлений в Сирии 28 22.12.2016, 10:55

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Документ, подготовленный Лихтенштейном и Катаром, поддержали 105 государств, в том числе представители Запада.

Генеральная Ассамблея ООН распорядилась создать «беспристрастный и независимый механизм», которому будет поручен сбор и анализ доказательств преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии, с целью упростить возможные в будущем уголовные разбирательства в национальных или международных судах. Соответствующая резолюция была принята в среду большинством голосов. Беларусь выступила против, сообщает ТАСС.

Документ, подготовленный Лихтенштейном и Катаром, поддержали 105 государств, в том числе представители Запада. Против его принятия высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран, Сирия и другие государства — в том числе и Беларусь.

Еще 52 делегации, главным образом члены Африканского союза, при голосовании воздержались.

Резолюция предусматривает создание под эгидой ООН «международного, беспристрастного и независимого механизма для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления», совершенные в Сирии с марта 2011 года. В соответствии с документом этой структуре будет поручено «собирать, обобщать, обеспечивать сохранность и анализировать доказательства» правонарушений, а также готовить материалы с целью «облегчить и ускорить» проведение «непредвзятых и независимых уголовных разбирательств» в соответствии с международными стандартами в национальных, региональных или международных судах или трибуналах, «которые имеют или могут иметь в будущем юрисдикцию в отношении этих преступлений».

ГА попросила Генерального секретаря ООН в течение 20 рабочих дней определить параметры работы механизма, а также «безотлагательно предпринять шаги, меры и действия», необходимые для того, чтобы он приступил к полноценной работе. При этом в резолюции подчеркивается, что первоначально этот механизм будет финансироваться за счет добровольных взносов и координировать свои действия с созданной по решению Совета ООН по правам человека независимой комиссией по расследованию событий в Сирии. Генассамблея призвала все государства и стороны конфликта в ближневосточной стране «в полной мере сотрудничать» с создаваемой структурой и следственной комиссией.

Напомним, что 20 декабря белорусская делегация в ООН пыталась заблокировать резолюцию, осуждающую действия российских властей в оккупированном Крыму.