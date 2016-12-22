На белорусско-польской границе скопились очереди из легковушек 1 22.12.2016, 11:11

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Архивное фото EPA

Также сохраняются очереди из фур на границе с Латвией и Литвой.

По данным Госпогранкомитета на 10 часов 22 декабря в пункте пропуска «Берестовица» собралось 19 автомобилей, в пункте пропуска «Брест» - 135, в «Брузгах» - 61.

На границе с Литвой очереди невелики либо отсутствуют. В пункте пропуска «Каменный Лог» стоит 7 автомобилей, остальные выезды свободны.

Что же касается большегрузных автомобилей, то очереди сохраняются. В пункте пропуска «Каменный Лог» стоят 60 грузовых автомобилей, в пункте пропуска «Бенякони» - 28, в «Котловке» - 30, «Привалке» - 51. Очереди из фур сохраняются и на границе с Латвией. В пункте пропуска «Урбаны» собралось 110 автомобилей, в «Григоровщине» – 90.