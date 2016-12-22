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Главный критик Китая займет высокий пост в администрации Трампа

  • 22.12.2016, 11:17
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Дональд Трамп

Дональд Трамп решил восстановить Национальный совет по торговле.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост руководителя вновь созданного Национального совета по торговле при Белом доме профессору Калифорнийского университета Питеру Наварро, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) (перевод – interfax.by).

Создание Трампом новой торговой структуры его команда объяснила "решимостью избранного президента сделать производство в США снова великим".

В задачи нового совета будет входить, в частности, формирование направлений внешнеторговой политики, снижение дефицита США во внешней торговле, оказание содействия в создании новых рабочих мест за счет отказа от вывода американских предприятий за рубеж.

Наварро известен тем, что занимает жесткую позицию в отношении торговых связей с Китаем. Он является автором нескольких книг, в том числе нашумевшей работы "Смерть от Китая: как Америка потеряла свою производственную базу".

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что, будучи президентом, пересмотрит подход к развитию торгово-экономических связей с Китаем.


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