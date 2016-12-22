Фотофакт: возле гомельской аптеки ажиотаж из-за «боярышника» 33 22.12.2016, 11:26

9,938

Жители города пьют спиртовую настойку, практически не отходя от кассы.

Такую картину нередко можно наблюдать по утрам возле аптеки в районе центрального универмага в Гомеле. Вот и на днях мусорный контейнер снова был забит пустыми упаковками от «боярышника», пишет kp.by.

Напомним, Минздрав решил, что отныне в Беларуси настойку боярышника будут продавать только днем и по одному флакону - в связи с ростом немедицинского потребления спиртосодержащих настоек.

Накануне в российском Иркутске произошло массовое отравление настойкой боярышника - около 50 человек погибли.