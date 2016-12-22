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Названо главное преимущество женского мозга над мужским

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  • 22.12.2016, 11:43
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В эксперименте, позволившем сделать неожиданное открытие. приняли участие 200 человек в возрасте от 18 до 80 лет.

Группа ученых установила, что мужской мозг стареет значительно быстрее мозга женщин, пишет издание sundaynews.info.

По словам врачей, головной мозг представителей мужского пола весит на 12 процентов больше, чем мозг женщин. Тем не менее, кровь в центральной нервной системе мужчин движется медленнее в 1,3 раза, чем это происходит в мозге противоположного пола.

В опытах специалистов приняли участие 200 человек в возрасте от 18 до 80 лет. С помощью магнитно-резонансной томографии специалисты изучили головной мозг участников наблюдений.

Это помогло выяснить, что мозговые ткани мужчин стареют в 2 раза быстрее, чем ткани мозга женщин.

Именно поэтому мужчины намного чаще страдают от болезни Альцгеймера.


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