Пресса США: Рекс Тиллерсон - пудель Путина? 4 22.12.2016, 11:58

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Рекс Тиллерсон и Владимир Путин

Фото: Getty Images

Сенаторы-демократы намерены устроить Тиллерсону «допрос с пристрастием».

С момента выдвижения Рекса Тиллерсона очередным государственным секретарем США не проходило и дня без того, чтобы на американцев обрушилась новая порция комментариев по его поводу. Большинство комментаторов этого назначения настроены скептически, пишет русская служба ВВС.

Их нелестные отзывы о Тиллерсоне льют воду на мельницу демократической оппозиции в сенате США, которая, как писала во вторник Washington Post, не питает особых надежд на то, что ей удастся сорвать его утверждение высшей палатой конгресса, но все равно собирается дать ему бой - хотя бы для того, чтобы уесть Дональда Трампа.

Боевые действия развернулись уже сейчас. Демократическая фракция требует, чтобы сенатский комитет по международным отношениям потребовал у Тиллерсона его налоговые декларации. По словам Washington Post, это еще один повод уколоть Трампа, который наотрез отказывается обнародовать свои декларации.

Глава этого комитета республиканец Боб Коркер, которого одно время тоже прочили в трамповские госсекретари, пока отказывается потребовать у Тиллерсона декларации, объясняя, что обычно комитет этого не делает и что для нарушения традиции оснований нет.

"Если нет сведений о каких-то нарушениях, комитет не просит налоговые декларации", - заявил он главной столичной газете.

Допрос с пристрастием

Сенаторы-демократы планируют подвергнуть Тиллерсона допросу с пристрастием 11 января, когда комитет Коркера собирается провести два слушания по этому назначенцу Трампа.

В комитете девять демократов и 10 республиканцев. Для того чтобы забаллотировать в нем кандидатуру Тиллерсона, демократам требуется перетянуть на свою сторону лишь одного республиканца.

Оппозиция рассчитывает на сенатора Марко Рубио, который резко критиковал Тиллерсона за близость с российским президентом. Но Рубио необязательно пойдет против своей фракции.

Если все-таки пойдет, это не обязательно утопит Тиллерсона. Для того чтобы провалить кандидатуру, обычно хватает забаллотировать ее в одном из профильных комитетов сената. Но бывают исключения.

В 1983 году Рейган, например, назначил Кеннета Эделмана заведовать Агентством по контролю над вооружениями и разоружению. Тот же комитет его отверг, но кандидатуру Эделмана все равно поставили на голосование в сенате, и тот утвердил его полным составом.

Что такое дружба с Путиным

Еще накануне назначения Тиллерсона на сайте Politico появилась статья "Что такое быть "другом Путина" бывшей москвички Юлии Йоффе, приехавшей с родителями в Америку в семилетнем возрасте и печатающей материалы на российские темы в самых влиятельных изданиях США.

Йоффе начинает с выступления Тиллерсона, главы гигантской нефтяной корпорации ExxonMobil, на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2008 году, когда Россия была не в лучшей форме. Путин временно покидает президентский пост, назревает конфликт с Грузией, впоследствии переросший в войну, а российская экономика начинает буксовать и вот-вот войдет в пике. Темпы роста ее ВВП сократятся с 8% в год до минус 8%. Нефть тогда стоила в районе 130 долларов за баррель, но состояние российской экономики было худшим среди стран "двадцатки".

За пять лет до форума, который Йоффе называет российским ответом Давосу, Михаила Ходорковского посадили за отказ подчиниться путинской воле, три года спустя Кремль "бесцеремонно вытолкнул Royal Dutch Shell из выгодного газового проекта на Сахалине, а BP явно была на грани встречи с аналогичной участью".

Поднявшись на сцену санкт-петербургского форума, Тиллерсон отчитал российские власти за их поведение и заключил, что "в сегодняшней России нет уважения к верховенству закона".

По словам автора, трудно себе представить, чтобы Тиллерсон сказал что-то подобное сейчас - тем более со сцены во второй столице России, родном городе Владимира Путина, и на таком знаковом парадном мероприятии.

"Трудно представить себе, чтобы Тиллерсон в наши дни публично критиковал Путина, поскольку теперь он сильно зависит от их дружеских отношений, - продолжает Йоффе. - В 2011 году он заключил многомиллиардную сделку между ExxonMobil и "Роснефтью" - российским нефтяным гигантом, сколоченным из захваченной нефтяной империи Ходорковского и возглавляемым бывшим дружком Путина по КГБ Игорем Сечиным".

Сделка предоставила бы Exxon доступ к арктическому шельфу России, содержащему, по выкладкам правительства США, около 22% неразведанных мировых месторождений нефти и газа, - в обмен на содействие "Роснефти" в бурении скважин, для которого у той не было технических возможностей, поясняет Йоффе.

Но в 2014 году Россия аннексировала Крым и раздула сепаратистские настроения на востоке Украины. Последовали санкции. В то лето Тиллерсон счел за благо держаться подальше от Петербургского экономического форума и послал туда вместо себя заместителя, который подписал от имени ExxonMobil еще одну сделку с "Роснефтью" и Сечиным, однако та споткнулась о санкции.

Другие иностранные нефтяные компании, например, Total, тоже подписали сходные сделки.

"Это был странный поворот, - замечает журналистка. - Россия сделалась международным изгоем, и ее экономика (не говоря уже о ее уважении к закону или судебной системе) таяла на глазах, а западные компании ломали шапки перед человеком, который только что потряс мир, нарушив международное право. Тиллерсон стоял во главе этой очереди. Вместо того чтобы использовать свои связи с Сечиным (говорят, к этому моменту они сделались друганами) для нажима на Кремль насчет "верховенства закона", которое так заботило Тиллерсона за шесть лет до этого, новый друг России нажимал на Белый дом".

Незадолго до отправки своего эмиссара в Санкт-Петербург для подписания сделки Тиллерсон поведал в Техасе репортерам, что он лоббирует Вашингтон против санкций. "Наши взгляды выслушиваются на самом высоком уровне", - сказал он, заметив, что пока его бизнес в России и отношения с "Роснефтью" не пострадали", - цитирует Йоффе.

Осенью они уже выступали вместе с Сечиным на международном форуме нефтяной отрасли в Москве.

Санкции в конечном итоге заставили Exxon отложить арктическую сделку в долгий ящик. К октябрю этого года корпорация потеряла из-за них миллиард долларов.

Что бы ни говорил Тиллерсон о верховенстве закона в России восемь лет назад, как пишет Йоффе, он скоро сообразил, что таким образом бизнес-климат для своей компании улучшить ему в России не удастся. Особенно в такой России, которая быстро становилась ключевым актером на международной арене, способным закончить гражданскую войну в Сирии или повлиять на исход выборов в Америке.

Речь идет о нерушимости американской демократии и о том, следует ли вознаграждать иностранного диктатора за атаку на США. Речь о том, будет нас возглавлять президент - или пудель

"Чтобы преуспеть в России, надо было стать личным другом Путина и Сечина, - пишет автор. - Что означает такая дружба? Опыт подсказывает, что это не отношения между равными. Это значит, что Кремль внезапно может обнаружить серьезные экологические нарушения на вашем сахалинском объекте и выгнать вас из страны, как он сделал с Royal Dutch Shell, а потом отдать этот доходный промысел более покладистому отечественному партнеру. Он может досаждать вам судебными исками и так выдавить вас из страны, как он поступил с ВР. И он даже может бросить вас в тюрьму, как он сделал с могущественным российским олигархом Владимиром Евтушенковым для того, чтобы отобрать у него небольшую нефтяную компанию "Башнефть" и отдать ее Сечину".

По словам автора, и свои, и иностранные бизнесмены вынесли из 16-летнего правления Путина один урок: "Чтобы заниматься бизнесом в России, надо иметь хорошие личные отношения с Путиным и Сечиным. И вы должны понимать, что эти двое стражей богатств России капризны и склонны к садизму. Будучи в прошлом кагэбэшниками, они не знают настоящей дружбы. Чтобы заниматься бизнесом в России - как для ExxonMobil, так и для массивного пенсионного фонда самого Тиллерсона, стоимость которого резко возрастет, если трамповский Белый дом снимет санкции, - вам надо плясать под путинскую дудочку и принимать одолжения и унижения, которые он будет вам слать".

"Путинский пудель"

Либеральный обозреватель New York Times Николас Кристофф напечатал в этой газете колонку, озаглавленную "Путинский пудель Дональд Трамп", большой кусок которой отведен Тиллерсону.

Автор называет его "умным и способным менеджером", но подчеркивает, что нефтяник близок к Путину и получил от него орден Дружбы.

"Каковы бы ни были наши личные политические взгляды, как можем мы отвечать на российское вмешательство в наши выборы, отдавая внешнюю политику Америки в руки путинского друга?!" - восклицает автор, который также напоминает, что трамповский советник по нацбезопасности отставной генерал Майкл Флинн "взял у русских деньги на то, чтобы посетить в Москве банкет и посидеть рядом с Путиным", а бывший политтехнолог Трампа Пол Манафорт якобы тайно принял 12,7 млн долларов у пророссийской партии Виктора Януковича. Сам Манафорт это отрицает.

Кристофф не исключает, что Тиллерсон, который обогащал свою корпорацию по всему миру - "от России до Анголы", - будет вести себя по-другому, сделавшись госсекретарем. "Возможно и такое, - пишет он. - Но я сомневаюсь, чтобы его идеология изменилась коренным образом".

По словам автора, речь не только о Тиллерсоне: "Речь идет о нерушимости американской демократии и о том, следует ли вознаграждать иностранного диктатора за атаку на США. Речь о том, будет нас возглавлять президент - или пудель".

Сторонники Тиллерсона напоминают, что за него выступают такие уважаемые люди, как бывшие госекретари Кондолиза Райс и Джеймс Бейкер и бывший шеф Пентагона Роберт Гейтс.

Богатый опыт

Фото: Reuters

Это фото сделано в 2012 году, но скоро мы можем увидеть очень похожие

Консерватор Бен Шапиро парирует на сайте Daily Wire, что Райс и Гейтс владеют консалтинговой фирмой, одним из клиентов которой был тот же Тиллерсон. А адвокатская контора Бейкера представляла и Exxon, и "Роснефть", и "Газпром".

За Тиллерсона заступается на сайте консервативного телеканала Fox News Роберт Чарльз, бывший заместителем госсекретаря при последнем Буше. Среди прочего, он подчеркивает, что в связи с переходом на государственную службу зарплата Тиллерсона уменьшится в 145 раз - с 27,2 млн долларов в год до 186 тысяч.

Чарльз отмечает, что Тиллерсон управлял имуществом Exxon в России и на Каспии почти два десятилетия, и делает вывод, что у того, видимо, накопился богатый опыт по части переговоров, "которые понадобятся для того, чтобы решить проблему Крыма/Украины с Россией".

По сведениям Washington Post, вышеупомянутый сенатор Боб Коркер, возглавляющий комитет по международным отношениям, в прошлый четверг полчаса беседовал с Тиллерсоном. Коркер вынес из этого разговора впечатление, что у того "нет желания снимать наложенные на Россию санкции - пусть он и критиковал их, будучи главой Exxon".

Как заметил потом Коркер в разговоре с корреспондентом Washington Post, разговор "отчасти снял чувство тревоги по поводу связей кандидата с Кремлем".

В этот вторник Тиллерсон, который постоянно живет в Техасе, посетил Вашингтон, где должен был встретиться с рядом сенаторов.

Как сказал по этому поводу Коркер, "я думаю - то есть я надеюсь, - на таких встречах мы увидим, что Рекс Тиллерсон разделяет стандартный взгляд на злостные происки России. Я вынес четкое ощущение, как он будет подходить к России и к Путину, и это определенно не выглядело так, как его фотография, где он чокается с Путиным шампанским".