Получит ли Солодуха сотни миллионов наших налогов? 50 22.12.2016, 12:26

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В Беларуси заработал «налог на болванки».

Уже с 12 декабря производители и импортеры флешек, дисков, смартфонов и компьютеров должны платить так называемый «налог на болванки». Отчисления пойдут исполнителям и создателям белорусских песен и фильмов. Журналисты tut.by встретились с Сергеем Кухто, главой Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей, чтобы узнать все подробности.

Почему именно с 12 декабря?

Именно в этот день общественное объединение «Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей» получило аккредитацию, позволяющую ему взимать сбор с производителей и импортеров соответствующего оборудования. «Эту дату уже можно назвать исторической», — считает Кухто.

Пока импортеры и изготовители не уведомлены о платеже с 12 декабря, говорит Кухто:

«Но вы же понимаете, что их юристы и бухгалтера уже должны быть знакомы с действующим законодательством и быть готовы к этому сбору еще с 2011 года — момента вступления закона в силу».

По его словам, до 12 декабря импортерам просто некому и некуда было платить этот сбор. И с 12 декабря появилась организация, куда нужно платить. Сергей надеется, что не только они будут уведомлять импортеров флешек о новом сборе, но и те сами обратятся к ним, и добавил, что «согласно законодательству, отчетный период, когда бы мы к ним не обратились, начинается с 12 декабря».

Увеличится ли цена компьютеров и флешек?

Вознаграждение авторам будет заложено в цену устройств, с помощью которых можно записать музыкальные или видеопроизведения (например, компьютеры, смартфоны, пишущие DVD-плееры) и носителей информации, на которые это можно сделать (флешки, диски, видеокассеты и т.д.).

Эта норма прописана в статье 35 закона «Об авторском праве и смежных правах», вышедшего еще в 2011 году.

В частности, там говорится, что «за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений вознаграждение выплачивается изготовителями оборудования (аудио- и видеомагнитофонов и другого оборудования) и материальных носителей (пленок, кассет, лазерных дисков, компакт-дисков и иных материальных носителей), обычно используемых для воспроизведения произведений в личных целях».

Интересно, что точного перечня устройств, подлежащих обложению, пока нет. Однако Сергей рассказал, что работа по закрытию всех юридических пробелов будет проведена в самом ближайшем будущем.

Норма сбора была определена еще в 2008 году — 0,1% от отпускной цены произведенного или импортируемого оборудования (компьютеров, планшетов, смартфонов) и 3% от цены носителей информации (флешки, диски и т.д.).

«Именно столько мы и будем пока взимать, — рассказал Кухто. — Однако, возможно, в будущем все может поменяться. К примеру похожие нормы в начале были в России, но потом было принято решение унифицировать обе ставки до 1%. Однако совсем необязательно, что цена флешек увеличится на 3%. Это уже право производителя — увеличивать отпускную цену для покупателей или уменьшить на соответствующую сумму свою прибыль», — пояснил Сергей.

Разве это справедливый сбор?

Новым сбором по закону облагаются все накопители и устройства, позволяющие записывать музыку и фильмы, независимо от того, будут они использоваться для загрузки контента или нет.

«В данном случае подобное обсуждение неуместно. Ведь закон «Об авторском праве», предусматривающий сбор, был принят еще в 2011 году, и тогда ведь никаких споров и возмущений не было», — считает Сергей Кухто.

«Ведь вариантов того, как учесть интересы авторов и исполнителей, не так и много. После многочисленных споров и обсуждений родилась такая форма. И я не могу сказать, что она оптимальная, однако это не белорусское или русское изобретение — подобная практика уже достаточно давно используется во всем мире. И если в Европе или США признали такую форму защиты авторов, почему бы ее не использовать и нам?

А насколько это правильно или неправильно — спорить может каждый, и при покупке флешки вы можете сказать: «я не буду на нее копировать белорусскую музыку или фильмы». Но как мы можем это проверить? Закон принят, и его нужно соблюдать», — уверен глава общества.

Кто выступил инициатором создания общества правообладателей?

По словам Кухто, здесь нет какого-то единого организатора: «Года два-три назад Алексей Дударев (знаменитый белорусский драматург — прим.ред.) с группой товарищей пытались реализовать это, но по каким-то причинам у них это не вышло. Позже случай свел меня с Алексеем, и было принято решение возобновить работу в этом направлении.

Понятно, что у авторов и исполнителей есть источники финансирования, но к сожалению, они практически не получают за свою работу вознаграждения. Ну кроме корпоративов, пожалуй. Но всем хочется жить по правилам, и по закону, который существует.

И поэтому эти вопросы постоянно всплывали: «Жалко, что закон существует, а механизма сбора нет». То есть инициаторами проведения всей этой работы выступили артисты.

Было большое собрание белорусских актеров и исполнителей — как известных, так и региональных, и на нем мы решили, что пора что-то делать».

Кто будет контролировать честное распределение сотен тысяч долларов?

По словам главы Общества авторов, исполнителей и иных правообладателей, они ожидают поступления «сотен тысяч долларов в год».

Сумма немалая, и поэтому у плательщиков сбора и у получателей вознаграждений наверняка возникнут вопросы, по поводу того, насколько прозрачным будет процесс распределения средств, и кто его будет контролировать?

«Законодательство от нас требует, чтобы раз в год мы все свои денежные обороты публиковали, в том числе на своем сайте. Сколько мы денег собрали, и как они были перераспределены между авторами и исполнителями, не пофамильно конечно», — отметил Кухто.

По его словам, у каждого автора, сотрудничающего с Обществом, будет личный кабинет на сайте, и он будет видеть размер начислений, за какой период они сделаны, и за какие именно произведения:

«Главным органом нашего общества является общее собрание, куда входят артисты и исполнители, то есть те, кто заинтересован в корректной статистике. Как у любой организации, у нас есть органы управления и контроля, определяемые этим собрание. И понятно, что общее собрание вправе потребовать, чтобы мы предоставили полный отчет».

Как будут распределяться средства?

Сергей Кухто рассказал, что 25% всех полученных средств остается обществу. Пока в нем три человека, последние полгода эти три человека не получали за свою работу ни копейки:

«Мы уже разработали штатное расписание, и для нормальной полноценной работы обществу, когда механизм сборов полностью заработает, нужно минимум 23 человека. Здесь очень много работы для бухгалтеров и юристов. Если сюда включить все накладные, хозяйственные расходы, аренду, то получаемой нами суммы будет категорически не хватать».

По его словам, еще 65% будет уходить авторам и исполнителям, исходя из популярности их произведений, а оставшиеся 10% пойдут на социальные проекты. Это проведение конкурсов, фестивалей, поддержку молодых исполнителей и деятелей кино.

Как будет определяться популярность произведения? Кто получит больше — Солодуха или «Леприконсы»?

«От количества выпущенных автором за год произведений ничего не зависит. Важно именно фактическое использование. То есть вы можете писать хоть тысячу произведений в год, но при этом они не будут никому интересны, их коммерческая эффективность будет стремиться к нулю», — объяснил Сергей.

«А кто-нибудь придумает хит, вроде «Лабутенов», который будет звучать везде. И вот эта популярная песня заберет себе львиную часть всех отчислений. Разумеется, если ее автор и исполнитель заключили с нашим обществом соглашение. Это важное условие», — рассказал глава Общества.

Как узнать фактическую популярность той или иной песни/фильма? Общество сейчас заключает договора с интернет-ресурсами, которые официально размещают у себя аудио и аудиовизуальные произведения, например с белорусским YouTube. «Кстати, мы подталкиваем наших исполнителей, чтобы они регистрировались на белорусском YouTube, так нам проще отслеживать популярность их песен», — добавил Сергей.

У нас ничего не знают об авторах песен и фильмов

По словам Кухто, производители песен и фильмов у нас находятся в тени, и мы мало знаем о том, кто пишет музыку/слова, кто аранжирует песню, записывает ее в студии. Мы видим, только исполнителей, которые и находятся на переднем плане. А если взять Европу или Америку, там все происходит иначе:

«Основными там выступают звукозаписывающие компании, лейблы. Именно им, как правило, принадлежат права на произведения, именно они часто определяют, кому из исполнителей их «пула» достанется та или иная песня. И даже если отношения между лейблом и исполнителем разрываются, права на произведения остаются за компанией. Именно лейблы вкладывают деньги в музыкантов и в конечном итоге создают индустрию.

Я давно говорю, что покуда у нас не начнет развиваться музыкальная индустрия, все эти «сиюминутные работки», так и будут оставаться сиюминутными работками. А индустрия начнет появляться, когда возникнут юридические организации — продюсерские центры, звукозаписывающие лейблы, которые начнут собирать возле себя и молодых, и известных исполнителей. В Москве, например, их уже много — отсюда и гораздо более качественная музыка».

Ради развития шоу-бизнеса в Беларуси

Сергей Кухто рассказал, что хочет, чтобы у нас тоже начал активно развиваться шоу-бизнес. Чтобы наши звукозаписывающие компании стали толкателями музыкальной культуры, музыкальной индустрии, а для этого им нужно хорошо зарабатывать: «Не просто получать деньги в конвертике от певцов, а полноценно легально зарабатывать. Поэтому из суммы к распределению 25% будет уходить звукозаписывающим компаниям, лейблам».

По его словам, для этого сначала нужно прийти к порядку, чтобы исполнители заключали договора с компаниями-производителями, а не так, как это происходит сейчас. Аналогичного развития Кухто хотелось бы и в кинопроизводстве.

Сергей считает, что еще один плюс их появления в том, что теперь авторы слов и музыки приучатся заключать договора с исполнителями по использованию своих произведений. Так как это поможет им зарабатывать с помощью Общества: «Мы подталкиваем всех работать юридически грамотно».

«Хотелось бы обратиться ко всем творческим людям — приезжайте к нам, заключайте договора с обществом. Это позволит получать вознаграждения за свою работу и развиваться дальше», — заключил Сергей Кухто.