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В центре Минска прошла акция в поддержку «Белсата»

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  • 22.12.2016, 12:17
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Известные белорусы записали видеообращения в защиту телеканала «Белсат» в Троицком предместье.

Белорусские политики и деятели культуры приняли участие в акции «Сними видео для Белсата» в поддержку белорусскоязычного телеканала «Белсат», который оказался перед угрозой ликвидации.

Онлайн-трансляция акция велась на сайте телеканала.

11:25

«Белсат» – это не просто телевизионный эфир. Если брать журналистику – это воспитание нашего демократического будущего. Если брать политику – это воспитание политиков, которые будут создавать наше будущее. Если брать гражданское общество – это единое пространство, в котором они чувствуют себя белорусами. «Белсат» – это то, что очевидно белорусское», – сказал поэт и политик Владимир Некляев и призвал подписать петицию в поддержку телеканала.

11:20

«Белсат» – глоток свободного воздуха в недемократической Беларуси. Для белорусов будет большая потеря, если его ликвидируют либо переведут в другой формат. У «Белсата» тысячи поклонников. Мы организовали сбор подписей под петицией. Только с «Белсатом» у нас есть перспектива», – сказал председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич.

«Белсат» вносит хороший белорусский язык в белорусское сознание. То, что белорусы начали поворачиваться к белорусскому языку, это тоже заслуга «Белсата». Я призываю польских политиков выполнить свои обещания», – заявил один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич.

11:16

«Весна» с «Белсатом». «Белсат» должен жить», — сказала правозащитница Татьяна Ревяко.

11:12

«Белсат» – независимый и передает информацию профессионально и быстро. Он нужен, чтобы донести правду», – сказал правозащитник Олег Волчек.

11:00

В Троицком предместье собрались люди, которые пришли поддержать «Белсат».

Свои видео уже записали писатель Владимир Орлов и aктивист движения «За свободу» Алесь Логвинец.

«Я люблю тебя, «Белсат», – сказал в своем обращении Владимир Орлов - «Белсат» нужен сегодня, так как мы каждый день сталкиваемся с «русским миром», за которым скрывается имперский реваншизм».

«Белсат » – это один из лучших проектов сотрудничества и защита прав белорусов», –рассказал Алесь Логвинец.


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