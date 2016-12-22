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США вернули Японии часть острова Окинава

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  • 22.12.2016, 12:35
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Фото: AP Photo/Greg Baker

Передав часть земель Японии, США сократили территорию своей военной базы на 20%.

Американские власти передали Японии право собственности на часть территории своей военной базы на острове Окинава. Об этом сообщает (перевод – gordonua.com) пресс-служба Пентагона.

"Вооруженные силы США вернули право собственности на 10 тыс. (4 тысячи га) акров площади для военных тренировок Японии во время церемонии, организованной в среду премьер-министром Японии Синдзо Абэ в его офисе в Токио", – говорится в сообщении.

Сегодня на острове Окинава пройдет еще одна церемония.

Передав часть земель Японии, США сократили территорию своей военной базы на 20%.

Остров был захвачен американскими войсками в битве за Окинаву в 1945 году и до 1972 года находился под контролем американской администрации. Затем его передали Токио, но на острове осталась крупнейшая в Японии военная база США.

Возврат территории площадью в четыре тысячи гектаров земли был согласован сторонами еще в 1996 году.


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