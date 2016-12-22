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Новогоднее обращение народа к Лукашенко: «Уходи!»

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  • 22.12.2016, 12:40
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Уходить нужно вовремя, чтобы потом не пришлось убегать.

Лучшим подарков для белорусов на Новый год стало бы повторение диктатором слов Бориса Ельцина: «Я ухожу».

Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на канале Youtube.

«Александр Григорьевич, сделайте белорусам подарок – произнесите два слова, которые белорусы ждут от вас больше всего. Смог Борис Николаевич – сможете и вы. Уйдите!», - обращаются к Лукашенко авторы ролика.

«Даже Виктор Федорович вам рекомендует – уходить нужно вовремя, чтобы потом не пришлось убегать», - напоминают авторы ролика о судьбе еще одного диктатора – Виктора Януковича.


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