Белоруску ранило во время взрыва в московском метро

Белоруску ранило во время взрыва в московском метро9
- 22.12.2016, 12:44
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26-летняя Вероника Кудравец госпитализирована с сотрясением мозга и ранами головы.
Утром 22 декабря на станции метро «Коломенская» в Москве произошел взрыв в результате повреждения газового баллона.
Было ранено семь человек, среди которых одна белоруска, сообщает nn.by.
26-летняя гражданка Беларуси Вероника Кудравец госпитализирована с сотрясением головного мозга и рваными ранами височной области. Скорее всего, девушка получила осколочные ранения на автобусной остановке.