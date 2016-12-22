Белоруску ранило во время взрыва в московском метро 9 22.12.2016, 12:44

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Вероника Кудравец

26-летняя Вероника Кудравец госпитализирована с сотрясением мозга и ранами головы.

Утром 22 декабря на станции метро «Коломенская» в Москве произошел взрыв в результате повреждения газового баллона.

Было ранено семь человек, среди которых одна белоруска, сообщает nn.by.

26-летняя гражданка Беларуси Вероника Кудравец госпитализирована с сотрясением головного мозга и рваными ранами височной области. Скорее всего, девушка получила осколочные ранения на автобусной остановке.