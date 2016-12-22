БХД добилось открытия поликлиники в Витебске 4 22.12.2016, 12:59

4,321

В результате кампании активистов «За качественную медицину в Витебске» в микрорайоне Билево открыли амбулаторию.

После многолетних настойчивых требований белорусских христианских демократов к властям выполнить обещание по открытию в витебском микрорайоне Билево поликлиники, в нем 21 декабря открылись пять медицинских офисов. Торжественное открытие амбулатории, где находятся эти 5 кабинетов, прошло накануне.

Как сообщает витебский координатор БХД и руководитель кампании "За качественную медицину в Витебске" Татьяна Северинец, амбулатория располагается на первом этаже одной из новых многоэтажек по улице Короткевича. Сюда переведено 9 участков из поликлиники №3 - 20000 взрослых жителей микрорайонов Билево. На каждого доктора (каждый кабинет работает в 2 смены) приходится по 2000 пациентов при норме 1700. Здесь работают только терапевты, а если понадобится сдавать анализы или помощь узких специалистов, больной должен все-таки отправляться в поликлинику №3.

"Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. О том, что поликлиника здесь очень нужна, свидетельствуют цифры: всего за 2,5 часа работы новой амбулатории ее посетили 54 пациента", - отметила Татьяна Северинец.

Напомним, что за два года в рамках кампании "За качественную медицину в Витебске" было собрано 10000 подписей, в том числе и за поликлинический комплекс в Билево, состоялся ряд встреч с представителями властей, была прислана уйма обращений чиновникам.

"И появилась у властей идея: поскольку поликлинический комплекс в Билево построить сейчас ну никак невозможно, открыть 5 медицинских офисов для взрослых и 5 для детей. В Билево более 40000 населения, половина из них - взрослые. Власти решили, что более важно первую амбулаторию открыть именно для взрослых. А вот детки подождут, хотя детские офисы, по обещанию начальника областного управления здравоохранения Юрия Деркача, должны были открыться еще в октябре этого года", - подчеркнула координатор БХД.