Реалии луканомики: работаем за еду 7 22.12.2016, 13:25

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Практически вся реальная зарплата белорусов уходит на покупку продуктов.

На покупки в магазинах и на рынках белорусы тратят в среднем по 309 рублей в месяц.

В январе-ноябре белорусы оставили в магазинах, торговых центрах и на рынках 32,7 миллиарда рублей, сообщает Белстат. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В расчете на душу населения розничный товарооборот за 11 месяцев составил 3,4 тысячи рублей (это на 100 рублей больше, чем год назад). Получается, что среднестатистический белорус в январе-ноябре ежемесячно оставлял в магазинах, торговых центрах и на рынках 309 рублей.

Траты белорусов на покупки различаются по регионам. Больше всего оставляли в магазинах, ТЦ и на рынках минчане — 464 рубля в месяц, а меньше всего — жители Гомельской и Могилевской областей (по 246 рублей).

Таблица: tut.by

Напомним, что по последним данным именно такие зарплаты – в 200-300 рублей – предлагают в большинстве вакансий в регионах и в Минске.

Получается, что большинство белорусов в реалиях «экономической модели» Лукашенко вынуждены работать за еду.