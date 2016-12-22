В пятницу ожидается до +3°С 22.12.2016, 13:34

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Утром и днем на большей части территории мокрый снег.

В пятницу, 23 декабря, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории снег, мокрый снег.

В некоторых районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем по северу порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0 - минус 6. Днем прогнозируется от минус 2 до плюс 3, сообщает БелТА.