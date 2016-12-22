Защитники Котовки: Мы готовы отвечать за сквер 22.12.2016, 13:43

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Однако гражданские активисты и экологи требуют от минских властей более продуманной городской политики.

Сквер «Котовка» в Сельхозпоселке решено сохранить. Об этом 21 декабря на пресс-конференции «Об итогах социально-экономического развития города» заявил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. В Товариществе «Зеленая сеть» считают: случай с Котовкой вскрыл огромную проблему в том, как в стране принимаются градостроительные решения и учитывается мнение общественности, пишет tut.by.

— Андрей Шорец полагает, что вопрос со сквером Котовка — надуманный. Мы же считаем, что он непродуманный. Причем не продуман именно городскими властями. Можно, конечно, рассматривать Котовку как единичный, вырванный из контекста случай. Но, на наш взгляд, это лишь очередной, может быть, более яркий пример неграмотной городской политики, — комментирует Ярослав Бекиш, координатор Товарищества «Зеленая сеть».

Экологи отмечают, что сегодня в крупных городах Беларуси наблюдается существенная нехватка доступных зеленых зон. Учитывая, что их количество, особенно в Минске, стремительно сокращается, горожане нуждаются в зелени не меньше, чем в других объектах городской инфраструктуры. Это вопрос разумного баланса. В Минске же только в текущем году было уничтожено несколько важных зеленых территорий, безостановочно разрушается водно-зеленый диаметр. Например, сквер на улице Матусевича сейчас вырубают под строительство костела, а в парке 60-летия Октября — под строительство спортивного центра с кортами, тренажерками и кафе.

— Такого накала конфликта, который мы наблюдали в прошлые недели в Котовке, можно было легко избежать. Было бы достаточно, если бы чиновники просто качественно выполняли свою работу и общались с людьми, — добавляет Ярослав Бекиш. — Глава Мингорисполкома перекладывает ответственность за развитие локальной городской территории на общественные организации и людей. Мы, конечно, примем на себя эту ответственность. Но для этого горожане должны иметь нормальные, понятные инструменты. Наша готовность ухаживать за теми или иными зелеными территориями не отменяет ответственности городских властей.

— Это совместная победа всех небезразличных горожан. Мы очень рады, что нас услышали и наше мнение учли. Котовка для нас — это место, где встречаются соседи, дети, мы общаемся друг с другом и вместе проводим время. Несомненно, мы всегда убираем в сквере и следим за порядком. Но, конечно, хотелось бы, чтобы представители «Зеленстроя» компенсировали срубленные деревья, — комментирует новость жительница Сельхозпоселка Татьяна.

Местные жители и активисты обращают внимание, что пока никакого документального подтвержденного решения об отмене строительства в сквере Котовка нет. Но какое бы решение власти ни приняли, данная ситуация должна стать предметом переосмысления. Экологи отмечают, что пока еще в Минске остались деревья и парки, городской администрации, застройщикам, горожанам и заинтересованному экспертному сообществу необходимо совместно обсуждать и договариваться об иных принципах развития столицы и участия в нем общественности.

В то же время, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич остался недоволен срывом строительства костела в Котовке.

— Начали шуметь, что мы вырубаем сквер. Но там вырубается 14% сквера, сам костел занял бы лишь 1,5% парка. Надо было вырубить всего 50 деревьев, и костел высадил бы еще больше взамен. Кроме того, сквер находится в частном секторе, где у каждого свой огород и, как правило, садовые деревья. Вырубка этих 50 деревьев не была бы заметна,— заверил Тадеуш Кондрусевич.

По его словам, предложения перенести костел на другое место, построить здание на другом пустыре сложно реализуемо. Митрополит напомнил, что место строительства было согласовано с властями — они сами его и предложили. При этом процесс согласования, по словам митрополита, сложный: требуется распланировать инженерные коммуникации, сделать план, согласовать его. «Это пять лет работы», — посетовал митрополит.

Напомним, рубить деревья в сквере начали в мае. Местные жители узнали, что часть сквера отдали под строительства костела. Городские активисты, «зеленые» и живущие рядом минчане встали на защиту сквера. Письма с просьбой остановить вырубку и найти другое место под строительство они писали в Мингорисполком, исполком Советского района и главе католической церкви Тадеушу Кондрусевичу. Но везде получали один ответ: вырубка, как и строительство, идет законно, а новое место для костела искать нецелесообразно, так как на подготовку площадки в Котовке и проект уже потрачены немалые средства прихожан.

Тем не менее вырубку приостановили на время гнездования птиц. А когда в начале декабря ее возобновили, защитники Котовки снова вышли защищать сквер. Девять часов противостояния с «Зеленстроем» закончились тем, что мэр Минска приостановил вырубку и пообещал найти решение этого вопроса.

Митрополит рассказал, что записался на встречу с мэром Минска по поводу строительства костела, официальной бумаги о запрете или отказе в строительстве он еще не получал.