МИД Беларуси заявил протест России 33 22.12.2016, 13:48

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Леонид Решетников

Фото: Емельян Мараховский

Советника посольства РФ вызвали «на ковер» из-за высказываний Леонида Решетникова.

22 декабря 2016 года в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Беларуси Вадим Гусев, рассказали в пресс-службе белорусского МИД.

«В ходе встречи в МИД российскому дипломату был заявлен протест в связи с растиражированными СМИ высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова в адрес Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений. Подчеркнуто, что они «абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений», а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших «братских государств», — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности.

20 декабря в интернете появилось видеозапись вытсупления директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Он заявил, что белорусскому языку 90 лет, а Беларусь — «историческая часть великой России».