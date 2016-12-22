Минская ГАИ рассказала о новых сюрпризах для водителей 9 22.12.2016, 13:58

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Фото: bymedia

Как будет реализовываться план Шореца по «снижению нагрузки» на центр города.

Вчера мэр Минска заявил о необходимости снижать нагрузку на центр города, а одно из предложений — развивать кольцевые магистрали. Сегодня в Минской ГАИ рассказали о мероприятиях, которые будут внедрены в ближайшее время. В первую очередь начнут разгружать первое кольцо — на нем реализуют принцип «зеленой волны», скорость сообщения составит 30—40 км/ч. Но в некоторых узлах, в частности на Богдановича — Машерова, придется пожертвовать левыми поворотами, пишет onliner.by.

Сейчас фактически происходит краеугольное изменение в принципах движения города. Раньше приоритет безоговорочно был отдан радиальным магистралям. К чему это привело, можно наблюдать в центре. Все возможности по пропускной способности исчерпаны, и в пиковые моменты образуются заторы.

— Приоритет будет отдан кольцевым магистралям, — подчеркнули представители Минской ГАИ. — Первому и второму кольцу, в частности.

С первых дней 2017-го минские водители увидят изменения. Кое-какие работы уже проводятся. Например, на первом кольце — на пр. Машерова (возле магазина Preston) будут установлены светофоры. Долгое время пешеходный переход был нерегулируемым, и существовал высокий риск совершения ДТП с пострадавшими.

— Завершить строительство светофорного объекта планируется в первом квартале 2017-го, — сообщили в ГАИ. — Там же появятся велодорожки и выделенный левый поворот.

«Карман» сделан не просто для удобства. Это также компенсация изменений на перекрестке Машерова — Богдановича. Да-да, там грядут серьезные коррективы. В частности, будут запрещены сразу два левых поворота (по ул. Богдановича), о чем сообщалось ранее. Это тоже часть мероприятий, запланированных на первом кольце и призванных улучшить там движение.

— По расчетам экспертов, пропускная способность в этом узле вырастет на 30%, — рассказали инспекторы. — При этом движение общественного транспорта не изменится (через перекресток проходят маршруты автобусов, поворачивающих налево).

Еще одна важная корректива коснется перекрестка Машерова — Победителей. Там уберут стрелку, разрешающую поворот налево (если ехать по пр. Победителей со стороны ул. Мельникайте). Это будет сделано также для улучшения пропускной способности по первому кольцу. Ранее дополнительная секция светофора была временно установлена на период перекрытия движения по ул. Цеткин в связи со строительством метро.

— Данный левый поворот будет запрещен в первых числах нового года, — уточнили инспекторы. — На перекрестке также внедрят беспроводные датчики и умные видеокамеры, чтобы получать информацию о транспортных потоках в онлайн-режиме и гибко управлять трафиком.

Умные видеокамеры и датчики будут внедрять и на других участках первого кольца. Благодаря этим устройствам удастся оперативно отслеживать дорожную ситуацию и реагировать на транспортный спрос. Грубо говоря, вечером предоставлять приоритет одному направлению, утром — другому, в выходные дни введут упрощенный режим. Будут также внедрены противозаторовые алгоритмы, например в случае ухудшения погодных условий и снижения скорости потока.

— В результате нам удастся добиться скорости сообщения в 30—40 км/ч на важнейшем участке пр. Машерова (от пр. Независимости до ул. Тимирязева). Важно, что она будет постоянной, то есть водителям не придется останавливаться. Таким образом планируется реализовать зеленую волну, — дополнили инспекторы. — Как итог, на 15% повысится пропускная способность, удастся снизить потери в дорожном движении на $50—60 тысяч в год.

Это первая часть строительства подсистемы видеоконтроля автоматизированной системы управления дорожным движением в Минске. Ее по заказу ГУВД и в интересах ГАИ выполняет ОАО «Агат — системы управления» совместно с Белорусской ассоциацией экспертов и сюрвейеров на транспорте. Фактически речь идет о внедрении в городе интеллектуальной транспортной системы, и происходит это в рамках концепции «Добрая дорога», доказавшей свою эффективность. Разумеется, получено одобрение у руководства Мингорисполкома и УГАИ МВД.

— Мероприятия по повышению пропускной способности с помощью систем управления дорожным движением в мире считаются наиболее дешевыми и эффективными. Если их возможности исчерпаны, необходимо применять строительные меры, в частности возведение многоуровневых развязок, — обратили внимание представители ГАИ. — Эффект на первом кольце будет достигаться за счет внедрения новых алгоритмов управления светофорами с применением инновационных детекторов, а также небольших реконструктивных мероприятий (возведение островков безопасности, выделение левых «карманов»), изменения знаков и разметки.

Вторая часть проекта (он уже разработан) включает в себя светофорные объекты на втором кольце и с учетом бюджетного финансирования стартует сразу после первой. Всего изменению подлежат 90 перекрестков города. Реализовать проект планируется за два года.