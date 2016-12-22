Зачем Лукашенко перетасовал кадровую колоду 18 22.12.2016, 14:11

3,244

Перестановки в администрации правителя эксперты связывают со сложным экономическим положением страны и обострением отношений Минска и Москвы.

В среду, 21 декабря, диктатор объявил о перестановках в своей администрации. Ее новым руководителем стала Наталья Кочанова, прежде занимавшая пост вице-премьера, который отвечал за социальную сферу. Первым заместителем главы администрации назначен Максим Рыженков. Десять лет назад он уже работал в этой структуре, возглавляя управление внешней политики. А четыре года назад Рыженков переместился в кресло помощника диктатора по вопросам физкультуры, спорта и туризма. Позднее он также занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Новые назначения в ближайшем окружении Лукашенко эксперты, с которыми пообщалась DW, связывают со сложным экономическим положением страны и обострением отношений Минска и Москвы. Старые схемы не работают, поэтому идет лихорадочный поиск новых вариантов, считает аналитик Белорусского института стратегических исcледований (BISS) Елена Артеменко.

Ждать ли чего-то радикально нового?

Артеменко сомневается, что в связи с назначением Натальи Качановой стоит ждать чего-то «нового и мягкого». Публичные выступления Качановой на прежних руководящих постах свидетельствуют о ее полной поддержке политики Лукашенко. А ее запомнившиеся высказывания по поводу социальной защиты были очень резкими.

Например, о зарплатах учителей и советах искать дополнительные источники дохода или о зарплатах молодых тренеров ДЮСШ, которые, по ее словам, должны быть готовы к жизни на 60 долларов в месяц. Однако все эти заявления, констатирует Елена Артеменко, говорят о том, что Кочанова может быть эффективной в идеологической сфере - так, как это понимают на госуровне в Беларуси.

Мнение оппонентов Лукашенко относительно последних кадровых перестановок выразил экс-министр труда Александр Соснов: «Диктатор не удовлетворен тем, что экономика валится, несмотря на все предпринимаемые усилия. Москва никак не даст денег на подкормку, и поэтому ситуация с каждым днем все хуже. Обеспечить выполнение своих обещаний народу Лукашенко не может».

Как выразился Соснов, Лукашенко хочет найти крайних, и заменить прежних (чиновников. - Прим.) новыми. При этом суть всех его действий укладывается в формулу «царь - хороший, бояре - плохие, вот бояр и тасуют».

Аппаратные игры

Минский политический обозреватель Роман Яковлевский в свою очередь отмечает, что впервые во главе администрации Лукашенко оказалась женщина, которая, очевидно, по мнению властей, должна стать более успешным партнером молодого главы кремлевской администрации Антона Вайно.

Назначение Максима Рыженкова, по версии Яковлевского, может обострить аппаратную конкуренцию между МИДом и администрацией правителя за влияние на внешнюю политику, несмотря на то, что никакой самостоятельности в определении внешнеполитических приоритетов у МИДа нет.

Аналитик напомнил, что администрация диктатора является личным штабом Лукашенко, действующего в соответствии с приписываемым Людовику XIV выражением «Государство - это я».