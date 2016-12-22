Семь самых полезных продуктов для зимы 1 22.12.2016, 14:22

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Перечень продуктов, которые являются источниками витаминов и других полезных веществ.

Мандарины

Новый год не новый, если на столе нет мандаринов. Как и любые цитрусовые, они богаты, прежде всего, витамином С, и — как все оранжевые и желтые плоды — источником витамина А каротином. Ароматические эфирные масла, содержащиеся в мандариновой кожуре, повышают настроение, а некоторые исследования подтвердили способность мандаринов восстанавливать печень и предотвращать ожирение, пишет orthodox.od.ua.

Стоит помнить, что мандарин — довольно сильный аллерген, и увлекаться им при склонности к аллергии не стоит. И еще: многие лекарства несовместимы с цитрусовыми, в том числе, анальгетики. Цитрусовые подавляют активность ферментов в печени и тонком кишечнике, поэтому действие лекарств пролонгируется: они попросту не расщепляются как положено и, следовательно, если это не учитывать и принимать следующие дозы, возможна передозировка.

Поэтому если принимаете какие-то препараты — обязательно проконсультируйтесь с врачом и выясните, безопасно ли совмещать их прием с мандаринами, апельсинами и грейпфрутами.

Бобовые

Нут, фасоль, бобы и чечевица — источник белка, который легко усваивается и не перегружает организм лишними калориями. Эти продукты дают долгое ощущение сытости, отлично сочетаются с ароматными специями — кинзой (как зеленью так и молотым кориандром), петрушкой и укропом, паприкой и др.

Бобовые — идеальные продукты для зимнего — особенно постновогоднего питания, когда организму требуется отдых от мяса, колбас, селедки и майонеза. Поправиться от них сложно, а почувствовать голод — еще сложнее: они входят в топ продуктов, помогающих бороться с постоянным чувством голода.

Авокадо

Это жирный продукт, но содержащиеся в нем жиры — исключительно полезные, из тех парадоксальных жиров, которые даже помогают похудеть. Авокадо полезно для кожи и волос, для сердечно-сосудистой и нервной систем, в компании с другими зелеными овощами и фруктами предотвращает развитие деменций.

Его (как, кстати, и бобы) рекомендуется есть после занятий спортом — а ведь зимой каждая прогулка по неубранным улицам превращается в бег с препятствиями. Авокадо входит в топ продуктов для здорового перекуса: оно утоляет голод и дает организму необходимую дозу белка, полезных жиров, витаминов и минералов.

Есть ли противопоказания? Если только индивидуальная непереносимость, аллергия и... передозировка: все же это продукт высокой жирности, не стоит съедать больше половинки или одного маленького авокадо в сутки.

Хурма

Сладкая и часто вяжущая, достаточно калорийная, но помогающая похудеть, полезная (концентрация витаминов и микроэлементов — тут вам и витамин С, и PP, и витамины группы В, и каротин (витамин А для здоровья глаз), и калий, и магний), но есть ее можно не всем. Вяжет она от высокого содержания дубильных веществ, которые сгущают желчь. Сочетание этих веществ с грубыми волокнами хурмы приводит к образованию камней. Потому хурму нельзя есть людям с желчно-каменной болезнью.

Хурма — сладкий фрукт и им не стоит увлекаться людям с диабетом. Этот фрукт не стоит есть натощак и на завтрак: опять же из-за дубильных веществ. А вот тем, кто не ест после шести, как раз рекомендуется-таки съесть хурму после запретного часа — просто чтобы не сорваться.

Калорий в хурме 65-68 на 100 граммов, много пектина, мало кислоты, поэтому она не провоцирует голод, как кислые фрукты. Хурма — фрукт красоты (улучшает цвет лица, а микроэлементы и витамины полезны для кожи и волос), положительно влияет на состояние сосудов, а еще умеет поднимать настроение.

Клюква

Все знают, что клюква — это витамин С, и все делают из нее морс: заливают кипятком, а то и варят. Надо ли говорить, что при высокой температуре (ученые до сих пор спорят, при какой именно, многие читают, что уже при 60 градусах) витамин С начинает разрушаться. Поэтому правильный морс делается так: сок клюквы отжимается, а кипятком заливается только жмых. Настой следует остудить — хотя бы градусов до пятидесяти и только тогда влить в него клюквенный сок.

Хранить в темном месте — например, в эмалированной посуде с крышкой. Вот тогда это полезный напиток. Интересно, что последние исследования доказали бесполезность клюквы при цистите, зато признали ее пользу для сердца и сосудов из-за высокого содержания полифенолов — антиоксидантов, защищающих клетки. Пейте клюквенный сок и ешьте клюкву, но только если у вас нет повышенной кислотности и гастрита.

Чеснок

Нужно ли раскладывать чеснок на блюдечках и носить его с собой в медальоне с дырочками, рассчитывая на его противовирусное действие? Или лучше внутрь? От вирусов чеснок практически не помогает: ни до, ни после, не вместо. Чесночная профилактика вирусных заболеваний — один из самых распространенных медицинских мифов, тогда как реально помогают только гигиена, закаливание и вакцинация. Кроме того, чеснок следует исключить при заболеваниях печени — особенно актуально во время обильных возлияний, когда печень и так страдает, а мы закусываем остреньким.

Чеснок противопоказан и при метеоризме: продукты с большим количеством эфирных масел способствуют этому неприятному явлению. И все же это отличный продукт, главное — знать меру. Например, есть данные, что чеснок предотвращает появление холестериновых бляшек на стенках сосудов и уменьшает количество уже имеющихся.

Глинтвейн

Чтобы он был по-настоящему полезен, нужно правильно его готовить. Красное вино для глинтвейна не должно быть плохим и дешевым, кипятить напиток нельзя — только довести до температуры примерно 80-85 градусов. Специи, использующиеся в глинтвейне — кладезь пользы: корица обладает выраженными противовирусными свойствами, гвоздика признана сильнейшим среди специй антиоксидантом. Перебарщивать со специями не стоит: корица при «передозировке» может вызвать судороги, а гвоздика —сонливость и заторможенность.