Ахтунг Путина 3 Анатолий Канюков, «Радио Свобода»

22.12.2016, 14:26

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Фото: EPA

Правящая партия РФ вступила в союз с наследниками австрийского нацизма.

В понедельник "Единая Россия" и Австрийская партия свободы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, направленное на обмен опытом между двумя странами в области экономики, торговли и инвестиций. Соглашение рассчитано на пять лет.

Если кто не знает, Австрийская партия свободы – это ультраправые, и среди тех, кто поддерживает ее идеи, по мнению многих экспертов, – наследники тех, кто в прошлом сочувствовал идеям гитлеровской НСДАП. Партия стала респектабельной, действует в Австрии вполне легально, имеет широкую поддержку граждан, кандидат АПС Норберт Хорфер едва не выиграл недавние выборы президента республики. Но прошлое Партии свободы не дает оснований для гордости: весной 1956 года на учредительном съезде партии ее главой был избран Антон Райнталлер, бывший член НСДАП и СС. В период с 1986 по 2005 год партию возглавлял Йорг Хайдер, выходец из семьи членов НСДАП.

Похоже, что "Единая Россия" нашла себе достойного союзника для обмена опытом. Согласно сайту ЕР, приводящему мнение вице-спикера Государственной думы Петра Толстого, диалог между партиями приобретает огромное значение в условиях дефицита доверия между Россией и Евросоюзом. Действительно, лучший способ компенсировать отсутствие доверия между Россией и демократической Европой – найти его с Европой националистической. Похоже, что партия Путина воспринимается как своя в среде австрийских ультраправых, которые имеют разветвленную сеть партнеров по всему миру, в том числе с французской партией "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Любопытно, что еще совсем недавно официальные лица в Европе заявляли лишь о своих подозрениях о дружеских связях Москвы и ультраправых. Австрийский депутат Европарламента Ойген Фройнд о сотрудничестве Кремля с кем-то, кроме Марин Ле Пен, сказал так: "У нас нет фактов. Мы имеем дело с намеками, слухами, инсинуациями. Иногда мы видим, что те или иные силы из числа правых движений выдвигают симпатичные Кремлю тезисы, но не можем установить их природу".

Соглашение "Единой России" с АПС фактически означает признание на государственном уровне возможности сотрудничества с европейскими националистами. Эта правая ласточка, залетевшая так далеко, может быть не последней.

Но какой резон от этого союза правым? В начале 1990-х годов Хайдер, выступая против иммиграции, заявил, что идеология ислама направлена против западных ценностей. По его мнению, права человека, равенство женщин и демократия несовместимы с мусульманской религиозной доктриной. Современная АПС готова вступить в союз в партией, получающей под 90% голосов мусульман на выборах любого уровня. Но при этом очевидно, что и демократические, и правозащитные ценности в России – далеко не на первом месте. Да и недавний закон об отказе от уголовного наказания за "семейные побои" не способствует равенству женщин и мужчин. Выходит, что дело не в ценностях, а в чем-то другом – например, в экономической выгоде.

Похоже, что "Единая Россия" желает официального признания своей симпатии к ультраправым европейским движениям. Означает ли это, что Кремль хочет сформировать в Европе альтернативный центр силы под собственным руководством? Заметьте: если во времена Советского Союза акцент делался на коммунистическую идеологию, то сейчас – на консервативно-националистическую. Возможно ли такое развитие событий, при котором "империей зла" будут называть – как когда-то СССР – националистическую Россию, стоящую во главе ультраправых по всему миру?

Полагаю, тут дело в расчете на так называемую вилку. В России много говорят о периодически возникающих неформальных связях правых и неонацистских группировок с администрацией президента. Есть и эксперты, которые считают: Путин давно научился использовать националистов в своих целях. Вилка заключается в том, что либо Европа пойдет на уступки Путину, либо кремлевская поддержка будет оказана праворадикальным партиям, которые создадут множество проблем идеям европейского гуманизма, работая в том числе на раскол Европы.

Не меньшее беспокойство вызывает и потенциальная возможность финансирования Кремлем правых группировок по всему миру. Неужели наша экономика может себе позволить подобную роскошь, не говоря уж о моральном аспекте этой истории? Кремль демонстрирует: руководство России совершенно не разборчиво в своих политических связях. Партия власти вступает в союз с наследниками партии, которую основали, скажем корректно, в том числе, бывшие нацисты. И это притом что в России – культ Великой Победы!..

Анатолий Канюков, «Радио Свобода»