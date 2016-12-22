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«В Новый год - под национальным флагом!»

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  • 22.12.2016, 14:40
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Фото: charter97.org

«Молодой фронт» призвал выйти 31 декабря в 23:45 на Октябрьскую площадь с бело-красно-белыми флагами.

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич.

«70 лет при власти большевиков мы выкладывали на стол добытые в боях мандарины и слушали бой курантов. 22 года при теперешней власти мы тазиками готовим оливье и, уставившись в голубой экран, наблюдаем за новыми выкрутасами опротивевших всем усов. Белорусы, пришло время завязывать с этой порочной практикой!

Пусть семейным праздником вновь станет Рождество, как это и было до коммунистов и самозванца. 25 декабря и 7 января собирайтесь семьями, обнимайте и целуйте любимых вами людей!

А 31 декабря заведем традицию встречать Новый год большой компанией на главных улицах наших городов! Мы приглашаем всех 31 декабря в 23:45 на площадь Кастуся Калиновского (бывшая Октябрьская) в Минске: войдем дружно в Новый год под родным нашим флагом!»


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