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Тадеуш Кондрусевич: Последние требования к медработникам – дискриминация верующих

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  • 22.12.2016, 14:42
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Минздравом разработал проект норм медицинской этики и деонтологии.

Запрет на открытую демонстрацию религиозных знаков и символов медицинскими работниками, который содержится проекте норм медицинской этики и деонтологии, является дискриминацией верующих, заявил на встрече с журналистами 22 декабря в столице митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщает БелаПАН.

«То есть можно носить значок принадлежности к партии и общественной организации, а религиозный знак — нет, — возмутился католический иерарх. — У нас рекламируют пиво, работают казино, а вы знаете, куда приводят все эти однорукие бандиты, а религиозный знак, значит, носить нельзя!»

«Это не что иное как дискриминация верующих. Надеюсь, эти нормы будут изменены», — сказал Кондрусевич.

Проект норм медицинской этики и деонтологии разработан Минздравом. Он был опубликован на сайте министерства в конце ноября для обсуждения, которое продлится до 25 декабря. Документ определяет требования к внешнему виду, манере общения с пациентами медработников и фармацевтов. В проекте среди прочего говорится, что медработниками «не допускается явная демонстрация своей религиозной принадлежности, открытое ношение религиозных знаков и символов».


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