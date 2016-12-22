В Беларуси обнаружены новые виды птиц 1 22.12.2016, 14:49

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Кудрявый пеликан

Орнитологи нашли три вида нетипичных для нашей страны пернатых.

В нынешнем году специалисты Научно-пратического центра НАН Беларуси по биоресурсам нашли на территории Беларуси нетипичные для нашей страны виды пернатых, сообщает sb.by.

Регистрация редких для наших широт птиц уже официально подтверждена Белорусской орнито-фаунистической комиссией.

— Самым необычным событием года было появление кудрявого пеликана, — рассказывает заведующая лабораторией орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук Ирина Самусенко. — Первыми его увидели рыбаки на Чигиринском водохранилище в Могилевской области. Они и переслали фото птицы орнитологам, которые распознали на нем представителя семейства пеликановых, ближайшее к Беларуси место зимовки которого расположено на побережье Черного моря. Вообще же эти птицы обитают на территориях от Южной Европы до Китая.

Новые виды чаек (средиземноморская и чайка-бургомистр) были обнаружены специалистами НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам под Минском — на полигоне бытовых отходов «Северный».

Чайка-бургомистр