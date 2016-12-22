закрыть
22 декабря 2016, четверг, 16:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси обнаружены новые виды птиц

1
  • 22.12.2016, 14:49
  • 7,435
Кудрявый пеликан

Орнитологи нашли три вида нетипичных для нашей страны пернатых.

В нынешнем году специалисты Научно-пратического центра НАН Беларуси по биоресурсам нашли на территории Беларуси нетипичные для нашей страны виды пернатых, сообщает sb.by.

Регистрация редких для наших широт птиц уже официально подтверждена Белорусской орнито-фаунистической комиссией.

Самым необычным событием года было появление кудрявого пеликана, — рассказывает заведующая лабораторией орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук Ирина Самусенко. — Первыми его увидели рыбаки на Чигиринском водохранилище в Могилевской области. Они и переслали фото птицы орнитологам, которые распознали на нем представителя семейства пеликановых, ближайшее к Беларуси место зимовки которого расположено на побережье Черного моря. Вообще же эти птицы обитают на территориях от Южной Европы до Китая.

Новые виды чаек (средиземноморская и чайка-бургомистр) были обнаружены специалистами НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам под Минском — на полигоне бытовых отходов «Северный».

Чайка-бургомистр
Средиземноморская чайка

Мнение

Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно Михаил Кадыров
Когда у белорусов закончится терпение?
Когда у белорусов закончится терпение? Михаил Пастухов
Поиск «вредителей» как успокоительное для Лукашенко
Поиск «вредителей» как успокоительное для Лукашенко Виталий Портников


Интервью

Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Мустафа Джемилев: Белорусские власти действуют, как холопы Москвы
Мустафа Джемилев: Белорусские власти действуют, как холопы Москвы