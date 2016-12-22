Хозяев заснеженных автомобилей будут штрафовать на 525 рублей 21 22.12.2016, 15:19

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Фото с сайта cartore.ru

За несоблюдение правил уборки вокруг автомобилей во дворах можно получить штраф.

За несоблюдение правил уборки вокруг автомобилей можно наказывать, но лучше информировать и разъяснять. Такое мнение высказал 22 декабря на пресс-конференции заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич, передает БелаПАН.

Она напомнила, что в правила по благоустройству дворовых территорий возвращена норма, согласно которой автовладельцы во дворах должны убирать снег и мусор вокруг своих припарковынных автомобилей.

БШЮ«Но милицию возле каждого автомобиля не поставишь. Даже если вы почистили территорию, а на это место потом встала машина вашего соседа, ругаться с ним не стоит. Если будут убирать все, то и чисто будет везде. Мы должны все с вами научиться исполнять правила и все должны чистить. Утром времени не хватает, можно вечером убрать. Давайте наведем порядок сами для себя, для своего двора», — призвала Гилевич.

При этом она отметила, что за несоблюдение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 25 базовых величин. Протокол имеют право составлять представители организаций, отвечающих за территорию или предоставляющие коммунальные услуги, а также государственного санитарного надзора. «Сегодня у нас в ЖКХ идет реорганизация, сокращение численности работников в ЖЭУ. Нет такой задачи — контролировать, убрал или не убрал и тем более составлять протокол. Сегодня мы должны работать с населением, информировать, изучать мнение, рассматривать предложения», — отметила Гилевич.

Она подчеркнула, что дворы являются территорией совместного домовладения. «Они должны попадать в поле зрения и обслуживания жителей домов. В комплексе жители могут следить не только за порядком, им предоставлено право устанавливать шлагбаумы, организовывать стоянки, устанавливать детское оборудование, разбивать клумбы и так далее. Все это улучшает нашу жизнь, наше настроение. Ничего страшного в том, что надо убирать возле машины зимой и летом. Если это будет делать каждый, то и не будет вопросов, сколько раз надо чистить площадку. Надо рассматривать этот вопрос в комплексе — все в наших руках, в руках жителей», — считает представитель гособъединения.

Она также сообщила, что за прошлый год из дворов убрано порядка 800 брошенных автомобилей, на контроле находится еще более 400. По ее словам, это гораздо меньше, чем ранее, когда вывозилось 2-2,5 тыс. автомобилей в год. «Ранее больший процент бросового транспорта утилизировался, его вывозили на штрафстоянки и он не был востребован. Сейчас люди лучше относятся к таким автомобилям, больше приводится в порядок и восстанавливается, чем утилизируется», — отметила Гилевич.