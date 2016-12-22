Профсоюз РЭП: Мы требуем отменить детский труд в Беларуси 7 22.12.2016, 15:28

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Фото: tut.by

Юристы профсоюза настаивают: в гибели школьницы на картошке под Молодечно виновата сама система.

В Молодечно судят 22-летнего водителя грузовика, под колесами которого осенью во время уборки картофеля погибла 13-летняя школьница Виктория Попченя.

Тем временем, профсоюз РЭП продолжает настаивать на том, что виновата система, при которой стало возможно использовать детский труд, и требует признать несчастный случай производственным.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко помог отцу погибшей школьницы составить кассационную жалобу в Минский областной суд на решение суда первой инстанции об отказе признать наличие трудовых отношений с ОАО «Восход-Агро».

Профсоюзный юрист пояснил praca-by.info, что решение суда было необоснованным, поскольку изложенные судом выводы не соответствуют установленным фактам.

Кроме того, он напомнил, что позицию профсоюза не поддерживает только сам ответчик, директор «Восход-Агро», потому что знает, какие будут последствия.

– Районный прокурор поддержал нашу позицию. Инспекция по труду и школа сказали «на усмотрение суда». Районный отдел образования тоже говорит о том, что были трудовые отношения между ОАО «Восход Агро» и погибшей школьницей. Мы прекрасно понимаем, почему директор сельхозпредприятия отказывается признавать это. Даже по коллективному договору он должен будет выплатить родителям 10 среднегодовых заработных плат, не говоря уже о возмещении морального ущерба. Это около 30-40 тысяч долларов, – сказал Леонид Судаленко.

Профсоюзный юрист надеется на победу в следующей судебной инстанции, поскольку все аргументы, представленные в кассационной жалобе, подтверждены документально:

– Суд мотивировал свой отказ несколькими признаками, – поясняет Леонид Судоленко. – Суд сказал, что ответственный руководитель сельхозпредприятия непосредственно не давал задания на проведение сельхозработ. Наша позиция по этому вопросу следующая: на судебном заседании бригадир Ревко показал, что он по поручению руководителя занимался организацией работы по сбору урожая на картофельном поле, давал задание прибывшим школьникам, контролировал исполнение. То, что руководитель не давал задания непосредственно этой школьнице, не имеет значения, поскольку согласно статье 1 Трудового Кодекса уполномоченное должностное лицо нанимателя – это не только руководитель, но и его замы, мастер, специалист, или иной работник, которому законодательством или нанимателем предоставлено право принимать решения, вытекающие из трудовых отношений. Да, руководитель лично не давал задание школьнице, но он уполномочил бригадира, который допустил школьницу к выполнению трудовых обязанностей.

Далее суд указывает, что руководитель не знал, что будут школьники. А мы говорим, что руководитель направил в адрес Молодечненского райисполкома письмо с просьбой направить школьников. Суд указывает, что школьница приступила к работе в рамках учебно-воспитательного плана работы. Мы говорим, что для нас не важно, в рамках чего она приступила, поскольку статья 25 ТК говорит о том, что практическое допущение работника к работе является началом действия трудового договора, независимо от того, каким образом были оформлены эти отношения.

Более того, распоряжением Молодечненского райисполкома от 29 августа «Об оказании помощи сельскохозяйственным организациям Молодечненского района в уборке картофеля» на руководителя ОАО «Восход-Агро» была возложена обязанность обеспечить эффективную организацию работы, подчеркну, именно работы, а не воспитательного процесса, привлеченных школьников и обеспечить им безопасные условия труда. Документальные и свидетельские показания полностью опровергают доводы суда. Поэтому мы говорим о том, что решение суда является необоснованным.

Леонид Судаленко подчеркнул, что власти в очередной раз хотят переложить всю вину на простого человека, 22-летнего водителя грузовика, который, по сути, стал заложником системы, позволяющей использовать детский труд. Профсоюзный юрист поблагодарил родителей, которые нашли в себе мужество простить парня и продолжают добиваться признания незаконных трудовых отношений, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась в будущем.

– Уважения вызывают родители погибшей девочки, которые набравшись мужества, простили несчастного паренька. «Я сказала, Бог простит», – эти слова убитой горем мамы, похоронившей единственную дочь, не могут не тронуть любого неравнодушного к чужому горю. Мне позвонил отец девочки и сказал, что они не заявили водителю ни материального, ни морального вреда. Как человек, помогающий семье в этой трудной ситуации, искренне рад такому решению. И не только потому, что семья прислушалась к моим советам. Рад за то, что люди в самой трудной жизненной ситуации способны подняться над злостью и местью. Тем самым в глазах других они остаются людьми с большой буквы, – сказал профсоюзный юрист.

– Мы хотим добиться признания незаконных трудовых отношений, чтобы мысли ни у кого не было в следующем году отправить детей на сельскохозяйственные или другие работы. Понятно, что ребенка уже не вернешь. Наша цель – создать прецедент, чтобы включить красный свет и поставить заслон на пути использования детского труда на колхозных полях, – подытожил Леонид Судаленко.