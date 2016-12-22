На поверхности Марса обнаружили ложку 21 22.12.2016, 15:35

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Загадочное фото поверхности «красной планеты» сделано с помощью марсохода.

Фотография, сделанная дроидом-марсоходом на поверхности «красной планеты», на первый взгляд, кажется, не таит в себе ничего примечательного.

Однако, уфологи сумели разглядеть среди обломков покрытую пылью ложку и теперь уверены, что когда-то Марс был населен разумными существами, чья цивилизация была уничтожена в результате ядерной войны, пишет 120.su.

Так, например, Скотт Уоринг рассказал, что был просто поражен, увидев такую обычную вещь на поверхности далекой планеты. Более того, в левом верхнем углу снимка он разглядел еще один предмет кухонной утвари, который вполне может оказаться ножом или лопаточкой для помешивания. Поскольку длина и толщина предметов примерно соответствуют нашим, «земным», то можно сделать вывод, что и марсиане мало отличались от людей.

Кстати, уфологи уже и раньше находили на снимках с Марса различные предметы: обувь, оружие, окаменелости, силуэты животных и даже древние руины.

Впрочем, ученые и сотрудники НАСА утверждают, что, конечно же, никакой ложки на Марсе нет, а равно как и других доказательств существования марсиан. Все это результаты парейдолии — оптической иллюзии, когда на какой-то текстурной поверхности люди ошибочно видят предметы, животных или человеческие лица.