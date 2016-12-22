Верховная Рада отозвала Савченко из ПАСЕ 5 22.12.2016, 15:42

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Надежда Савченко

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Голосование проходило в отсутствие самой Надежды Савченко.

Верховная Рада Украины отозвала внефракционного нардепа Надежду Савченко из состава делегации парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Соответствующее решение №5572 поддержали 237 народных депутатов, сообщает "ГОРДОН".

Напомним, что 7 декабря нардеп Украины Надежда Савченко тайно встретилась в Минске с главарями «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницким. По словам самой Савченко, встреча была необходима для ускорения процесса обмена пленными с обеих сторон.