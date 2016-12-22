Верховная Рада отозвала Савченко из ПАСЕ

Верховная Рада отозвала Савченко из ПАСЕ5
- 22.12.2016, 15:42
- 6,672
Голосование проходило в отсутствие самой Надежды Савченко.
Верховная Рада Украины отозвала внефракционного нардепа Надежду Савченко из состава делегации парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Соответствующее решение №5572 поддержали 237 народных депутатов, сообщает "ГОРДОН".
Напомним, что 7 декабря нардеп Украины Надежда Савченко тайно встретилась в Минске с главарями «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницким. По словам самой Савченко, встреча была необходима для ускорения процесса обмена пленными с обеих сторон.