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Верховная Рада отозвала Савченко из ПАСЕ

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  • 22.12.2016, 15:42
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Надежда Савченко
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Голосование проходило в отсутствие самой Надежды Савченко.

Верховная Рада Украины отозвала внефракционного нардепа Надежду Савченко из состава делегации парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Соответствующее решение №5572 поддержали 237 народных депутатов, сообщает "ГОРДОН".

Напомним, что 7 декабря нардеп Украины Надежда Савченко тайно встретилась в Минске с главарями «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницким. По словам самой Савченко, встреча была необходима для ускорения процесса обмена пленными с обеих сторон.


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