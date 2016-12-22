Суд потребовал от журналиста опровергнуть информацию о радиоактивном молоке 7 22.12.2016, 15:50

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Фото с сайта nn.by

Юрий Карманов собирается обжаловать решение суда.

Экономический суд города Минска постановил, что Юрий Карманов должен написать и направить в агентство Associated Press опровержение опального материала о радиации в молоке фермера Николая Чубенка, сообщает сайт baj.by.

Также Карманов обязан возместить госпошлину (840 деноминированных рублей) и услуги адвоката со стороны ОАО «Милкавита» (1500 деноминированных рублей).

Журналист собирается обжаловать решение суда.

Интересно, что непосредственно к Associated Press в данном судебном процессе у «Милкавиты» требований не было. Соответственно, Associated Press не обязаны публиковать опровержение. Хотя раньше завод настаивал, чтобы агентство опубликовало опровержение материала, а также заставило это сделать еще семь других белорусских, российских и польских изданий, перепечатавших расследование у себя.

Вместе с тем в суде было доказано, что опубликованные сведения Карманов действительно получил от Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, специалисты которого подтвердили этот факт.

Напомним, журналисты АР в апреле 2016 года провели расследование об активном использовании загрязненных земель Чернобыльской зоны в сельском хозяйстве. Журналисты узнали, что фермер Николай Чубенок, организовавший молочную ферму в нескольких километрах от знаков «Стоп! Радиация!», ежедневно сдает около двух тонн молока на завод ОАО« Милкавита» в Хойниках. Около 90% продукции ОАО «Милкавита» идет на экспорт в Россию.

Анализ молока в главной лаборатории Минского городского центра гигиены и эпидемиологии показал, что допустимые нормы по содержанию стронция (SR-90) превышены в 10 раз. Согласно заключению центра, которое имели журналисты, молоко содержало 37,5 Бк / кг стронция при допустимой норме в 3,7 Бк / кг.

Журналисты не только проинформировали о результатах исследования руководство «Милкавиты», но и процитировали в своей статье слова представителя завода Маю Феданчук. Она сообщила, что «собственный анализ лаборатории завода показывает, что молоко соответствует нормам и содержит стронция в среднем 2,85 Бк / кг».

После публикации Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси провел проверку, которая не обнаружила в молоке превышения по количеству стронция-90. На эти результаты и ссылается ОАО «Милкавита» в своем заявлении в суд.