Карбалевич: Руководители на ответственных постах все мельче и мельче 2 22.12.2016, 15:59

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Валерий Карбалевич

Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал последние кадровые перестановки Лукашенко.

Вчера главой администрации Лукашенко была назначена Наталья Качанова, а ее первым заместителем - бывший помощник правителя по вопросам физкультуры и спорта Максим Рыженков.

О «смысле» этих кадровых перестановок «Радыё Рацыя» рассказал политолог Валерий Карбалевич:

- На ваш взгляд, какой смысл был в этих кадровых перемещениях? Что изменится?

- Из высказываний Лукашенко следовало, что он был недоволен работой исполнительной вертикали страны, а бывший глава администрации со своей задачей не справился. Естественно, нужны были новые люди. Вот и состоялись в конце года новые кадровые назначения.

- Наталья Качанова - «палочка-выручалочка» для администрации Лукашенко?

- Качанова наиболее известна среди людей своими неуклюжими высказываниями, что в свое время вызвало большой резонанс в Интернете. Ее критиковали, с нее смеялись...

Ничем иным она особенно не выделялась, если судить по тому, как реагировало медийное пространство. Поэтому я вижу, что происходит отрицательный селекционный отбор. Чем дальше, тем по качеству руководители на ответственных должностях все мельче, и все менее они симпатичны для общества. Но в этом тоже есть логика административной системы, когда наверх идут не самые сообразительные и умные.

- А что можно сказать о «спортсмене» Рыженкове?

- Максим Рыженков запомнился тем, что доказывал всем, как прекрасно развивается белорусский спорт. Видимо, теперь будет рассказывать обществу, что в стране все намного лучше, чем мы видим на самом деле.