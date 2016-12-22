закрыть
22 декабря 2016, четверг, 20:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Карбалевич: Руководители на ответственных постах все мельче и мельче

2
  • 22.12.2016, 15:59
  • 6,076
Валерий Карбалевич

Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал последние кадровые перестановки Лукашенко.

Вчера главой администрации Лукашенко была назначена Наталья Качанова, а ее первым заместителем - бывший помощник правителя по вопросам физкультуры и спорта Максим Рыженков.

О «смысле» этих кадровых перестановок «Радыё Рацыя» рассказал политолог Валерий Карбалевич:

- На ваш взгляд, какой смысл был в этих кадровых перемещениях? Что изменится?

- Из высказываний Лукашенко следовало, что он был недоволен работой исполнительной вертикали страны, а бывший глава администрации со своей задачей не справился. Естественно, нужны были новые люди. Вот и состоялись в конце года новые кадровые назначения.

- Наталья Качанова - «палочка-выручалочка» для администрации Лукашенко?

- Качанова наиболее известна среди людей своими неуклюжими высказываниями, что в свое время вызвало большой резонанс в Интернете. Ее критиковали, с нее смеялись...

Ничем иным она особенно не выделялась, если судить по тому, как реагировало медийное пространство. Поэтому я вижу, что происходит отрицательный селекционный отбор. Чем дальше, тем по качеству руководители на ответственных должностях все мельче, и все менее они симпатичны для общества. Но в этом тоже есть логика административной системы, когда наверх идут не самые сообразительные и умные.

- А что можно сказать о «спортсмене» Рыженкове?

- Максим Рыженков запомнился тем, что доказывал всем, как прекрасно развивается белорусский спорт. Видимо, теперь будет рассказывать обществу, что в стране все намного лучше, чем мы видим на самом деле.


Мнение

Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно Михаил Кадыров
Когда у белорусов закончится терпение?
Когда у белорусов закончится терпение? Михаил Пастухов
Поиск «вредителей» как успокоительное для Лукашенко
Поиск «вредителей» как успокоительное для Лукашенко Виталий Портников


Интервью

Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Мустафа Джемилев: Белорусские власти действуют, как холопы Москвы
Мустафа Джемилев: Белорусские власти действуют, как холопы Москвы