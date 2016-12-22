Может, прокурорам самим собирать кукурузу? 3 22.12.2016, 16:08

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Валентин Стефанович

Фото: svaboda.org

Принудительный труд в Беларуси носит системный и систематический характер.

Правозащитник Валентин Стефанович вновь обратился в прокуратуру Минской области по факту принудительного труда рабочих на этот раз в Логойском районе по уборке лесополосы, после того, как Логойская прокуратура отказалась проводить свою проверку, сообщает ПЦ «Весна».

Он отмечает, что один за другим райисполкомы издают распоряжения для руководителей различных госпредприятий по направлению сотрудников в установленном количестве для помощи на уборках. При этом, ответ на обращение правозащитника в прокуратуру Логойского района был как будто под копирку списан с ответа прокуратуры Вилейского района, куда правозащитник обращался по фактам принудительного труда на уборке кукурузы.

«Прокурор Логойского района уклонился от проведения проверки по фактам, указанным в публикации СМИ. Согласно с его ответом на мое обращение, в прокуратуру Логойского района не поступали заявления граждан о их принудительном труде, а к моему заявлению не приложены документы, подтверждающие мои полномочия на обращение от имени других лиц», - доводит до сведения прокурора Минской области Валентин Стефанович.

Правозащитник снова и снова подчеркивает, что не обращался в районную прокуратуру от имени каких-то конкретных граждан, права которых были нарушены, а обращал внимание прокурора на сообщения в СМИ о фактах, свидетельствующих о грубом нарушении законности на территории Логойского района. И для такого обращения ему не нужны какие-то дополнительные подтверждения своих полномочий.

«Все факты, которые стали нам известны в последнее время на примере разных районов Минской области, свидетельствуют о том, что принудительный труд в Беларуси носит системный и систематический характер. А органы прокуратуры в свою очередь никак на это не реагируют, они самоустраняются и не защищают права граждан», - отмечает Валентин Стефанович.

Правозащитный центр «Весна» намерен информировать о практике принуждения, которая сложилась в стране, Международную организацию труда и Комитет ООН по социальным, экономическим и культурным правам.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, в ноябре жителей Вилейки согнали в один из колхозов собирать руками из-под снегом урожай кукурузы.

Аналогичная ситуация произошла летом 2016 года в Глусском районе, когда местный исполком издал распоряжение «Об оказании помощи в заготовке кормов». Тогда правозащитники также обращались в прокуратуру Глусского района и спасли весь район от принудительного труда.