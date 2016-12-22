Кучма подарил Лукашенко собрание сочинений Макиавелли, а в ответ получил игрушечного петуха

Кучма подарил Лукашенко собрание сочинений Макиавелли, а в ответ получил игрушечного петуха58
- 22.12.2016, 16:16
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Диктатор признался, что не только слышал о Макиавелли, но и «читал по диагонали».
Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. Официальной причиной встречи стали минские переговоры контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, а также 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, пишет nn.by.
«Чтобы люди видели, что жизнь продолжается», — сказал Кучма.
«И мы остаемся друзьями», — добавил Лукашенко.
Также правитель Беларуси преподнес украинскому гостю подарок к Новому году. Лукашенко подарил игрушечного петуха — символ наступающего года по китайскому календарю.
«Тебе как президенту дарю на счастье белорусскому и украинскому нашему народу», — прокомментировал Лукашенко.
В свою очередь от Кучмы белорусский диктатор получил собрание сочинений итальянского философа Николо Макиавелли, автора произведения «Государь».
«О, Макиавелли! Почетно», — заулыбался Лукашенко.
«Просто изумительная книга», — ответил ему Кучма.
«Если честно, то я не только наслышан, но и по диагонали просмотрел», — признался правитель Беларуси.