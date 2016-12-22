Кучма подарил Лукашенко собрание сочинений Макиавелли, а в ответ получил игрушечного петуха 58 22.12.2016, 16:16

3,023

Фото: БелТА

Диктатор признался, что не только слышал о Макиавелли, но и «читал по диагонали».

Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. Официальной причиной встречи стали минские переговоры контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, а также 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, пишет nn.by.

«Чтобы люди видели, что жизнь продолжается», — сказал Кучма.

«И мы остаемся друзьями», — добавил Лукашенко.

Также правитель Беларуси преподнес украинскому гостю подарок к Новому году. Лукашенко подарил игрушечного петуха — символ наступающего года по китайскому календарю.

«Тебе как президенту дарю на счастье белорусскому и украинскому нашему народу», — прокомментировал Лукашенко.

В свою очередь от Кучмы белорусский диктатор получил собрание сочинений итальянского философа Николо Макиавелли, автора произведения «Государь».

«О, Макиавелли! Почетно», — заулыбался Лукашенко.

«Просто изумительная книга», — ответил ему Кучма.

«Если честно, то я не только наслышан, но и по диагонали просмотрел», — признался правитель Беларуси.