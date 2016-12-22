Андрей Степанов стал лучшим игроком матча с «Сибирью» 22.12.2016, 16:29

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Андрей Степанов

Фото: belarushockey.com

Нападающий минского хоккейного «Динамо» установил личный рекорд результативности в КХЛ.

Установив личный рекорд результативности в КХЛ, равный 21 (11+10) баллов, Андрей Степанов был признан лучшим игроком матча в Новосибирске против "Сибири" (3:1) по итогам голосования болельщиков на сайте "зубров".

За нападающего отдали свои голоса 35.99% проголосовавших. С небольшим отставанием на втором месте — вратарь Бен Скривенс (33.17%). Третьим стал автор одной из шайб, нападающий Александр Павлович (13.61%).