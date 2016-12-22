«Немецкая волна»: По Беларуси прокатилась волна арестов топ-менеджеров и госчиновников 9 22.12.2016, 16:37

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С помощью задержаний чиновников, власть надеется «решить» хозяйственные проблемы.

КГБ Беларуси едва ли не ежедневно сообщает о задержаниях высокопоставленных госчиновников и топ-менеджеров ведущих предприятий за коррупцию. В чем причины происходящего, разбиралась DW.

В Беларуси столь многочисленных за такое короткое время задержаний по коррупционным делам трудно даже припомнить. Все задержанные водворены в следственный изолятор КГБ в Минске. Им инкриминируется дача либо получение взятки (статьи 430-я и 433-я Уголовного кодекса РБ). Журналисты с помощью экспертов выясняла, в чем причины происшедшего и что означает такая активность спецслужбы.

Кого и за что

19 декабря сотрудниками КГБ были задержаны топ-менеджеры Минского тракторного завода (МТЗ), Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), «Гомсельмаша» и Минского автомобильного завода (МАЗ). Как сообщает пресс-служба КГБ, установлено, что представители руководства и работники предприятий машиностроительного комплекса за получение незаконных вознаграждений от коммерческих структур обеспечивали продвижение продукции последних.

«С 2013 года за приемку сырья и комплектующих с элементами брака, выдачу фиктивных заключений по качеству, получение сведений о перспективных разработках им передано взяток на сумму не меньше 200 тысяч долларов США», - говорится в сообщении. Среди взятых под стражу - заместитель генерального директора МТЗ Нина Примшиц.

На следующий день КГБ сообщил о задержании генерального директора ИТ-компании «БелАВМ» Дмитрия Ронина, управляющей Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Людмилы Бачило и председателя правления ООО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП) Олега Веремейчика. Также задержан замгендиректора «БелАВМ» Николай Романович - за содействие в передачи взятки Бачило в размере 20 тысяч долларов. Компанию ему составили еще один сотрудник фирмы Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов.

По мнению следователей КГБ, сотрудники «БелАВМ» передавали чиновникам взятки за организацию договорных тендеров на поставки оборудования. «БелАВМ» является монополистом в области поставки компьютерной техники госструктурам. Как сказано на сайте компании, она выполняла проекты с администрацией президента, аппаратом cовмина, МВД, Госконтролем и другими госучреждениями.

Кроме того, были задержаны начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Беларуси Анатолий Мороз и его заместитель Екатерина Павловская. Морозу инкриминируют не менее трех эпизодов получения взяток от Ронина (13 тысяч долларов) за выбор «БелАВМ» в качестве поставщика оборудования. Также в деле фигурирует факт посредничества Мороза при получении взятки Павловской.

Пиар и контроль

Минский политолог Валерий Карбалевич так объясняет случившееся: «Это в какой-то мере пиар одной спецслужбы, которая хочет продемонстрировать обществу свою нужность». Кроме того, продолжает аналитик, массовость задержаний и их одновременность свидетельствует о принятии политического решения на сей счет на самом высоком уровне.

По мнению Карбалевича, власть делает ставку на усиление репрессивных методов для решения хозяйственных проблем: если нет экономических стимулов, то должен работать репрессивный механизм.

Во-вторых, добавляет политолог, в странах, где очень большая доля государственной экономики, без жесткого контроля силовых органов система работать не будет. «Если есть госсобственность, если существует механизм ручного управления, то такая система порождает коррупцию. Поэтому чтобы эта система работала, нужно постоянно кого-то отправлять за решетку», - констатирует собеседник.

В свою очередь Валерий Карбалевич указывает, что таким образом руководство страны пытается показать народу, кто виноват в ухудшении ситуации в стране: «Задержания чиновников и других ответственных лиц должны продемонстрировать людям, что верховная власть работает».