Как увеличатся суммы в жировках из-за новых тарифов на ЖКУ 11 22.12.2016, 16:59

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Больше всех подорожание «коммуналки» ощутят те, кто живет в больших квартирах.

Совмин наконец утвердил новые тарифы на «коммуналку» в следующем году. Например, вода подорожает на 90%, отопление — на 17%. Понятно, что все это отразится на жировках. Tut.by подсчитал, как изменятся цифры в извещениях у хозяев разных квартир.

Поскольку речь идет о субсидируемых тарифах, то для тех квартир, в которых никто не прописан, практически ничего не изменится. По новым ценам владельцам такого жилья придется оплачивать только техническое обслуживание лифта. В итоге жировка для «пустой» двухкомнатной столичной квартиры площадью 51,5 квадратного метра подорожает всего на 1 рубль 2 копейки — с 132,46 рубля до 133,48. Правда, неизвестно, как будут меняться (если будут) в следующем году стопроцентные тарифы.

Совсем иной сценарий ожидает владельцев и жильцов квартир, которые платят за коммунальные услуги по субсидируемым тарифам. Как и обещало правительство, стоимость ЖКУ будет приближается к полному возмещению затрат. Напомним, что к концу 2018 года тарифы должны стать 100-процентными.

Например, «двушка» в Минске в 46,6 квадратного метра (с газовой колонкой вместо горячего водоснабжения и двумя прописанными) в ноябре «потянула» на 41,27 рубля. После повышения тарифов за эту квартиру придется платить на 5 рублей 5 копеек больше — 46,77 рубля.

50-метровая двухкомнатная квартира в Могилеве с лифтом и горячим водоснабжением, где тоже прописано 2 человека, станет дороже на 8 рублей 32 копейки. Если раньше хозяева жилья должны были платить 39,44 рубля, то теперь придется выкладывать в отопительный сезон по 47,76 рубля.

А вот столичная семья из 5 человек, которая живет в 4-комнатной квартире площадью 76,72 квадратного метра, заплатила за ноябрь 94,97 рубля. При этом за лифт жильцы не платят. С учетом новых тарифов за эту квартиру придется отдать на 20 рублей 54 копейки больше, то есть 115,51 рубля.

Так что больше всех подорожание «коммуналки» ощутят те, кто живет в больших квартирах.