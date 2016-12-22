Станислав Богданкевич: Идеи у Лукашенко просто дикие 36 22.12.2016, 17:07

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Власть надо кардинально менять.

Об этом в интервью charter97.org заявил бывший председатель Национального Банка Станислав Богданкевич, комментируя вчерашнее назначение Лукашенко главой своей администрации Наталью Кочанову.

— На мой взгляд, страна действительно нуждается в кадровом обновлении. Потому что мы находимся в кризисе, в экономике рецессия, рентабельность падает, уровень жизни за два года снизился на 15-20%. Нужны новые лица, не из старой колоды. Те, кого он назначает, это известные чиновники, которые способны пополнить бюджет за счет ужесточения контроля или налогообложения временно неработающих граждан, так называемых «тунеядцев». А нужны люди известные, неординарные, нормальные! Лукашенко, вроде бы, высказывался о необходимости новых идей, так почему он старую колоду перетасовывает? Они, как и предыдущие, ничего нового не внесут.

Что касается новой главы администрации, то я не вижу здесь обновлений. Эта перестановка кадров абсолютно бессмысленна и не даст никаких эффектов. Единственное изменение в том, что женщина выдвинута на высокий пост при Лукашенко. Это единственное изменение, но не более.

Почему нельзя было на главу администрации, скажем, выдвинуть кого-то из бывших кандидатов в президенты, которые высказывали неординарные предложения и идеи? Даже среди чиновников нынешнего правительства есть очень немало взвешенных экономистов. Почему среди них никого не ищут?

Ведь идеи Лукашенко просто дикие! «Дайте людям зарплату в 500 долларов, воруйте, откопайте». Что это за идеи такие?

Если бы он дал главе администрации задание внести предложение по кардинальному изменению модели управления экономикой, я бы понимал. Ее нужно менять, потому что старая оказалась неэффективной. «Дайте денежную эмиссию, сделайте несколько месяцев по 500 долларов зарплаты». Эти идеи такие не серьезные — очень в духе этой администрации и этих людей, которых он назначил.

— А что вы можете сказать о недавних арестах, которые произошли в руководствах таких предприятий как МАЗ, БелАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, БелАВМ?

— Могу только сказать, что все эти предприятия работали крайне неэффективно. Они явно требовали обновления управления, постановки перед ними новых задач, прежде всего рентабельности, повышения работоспособности, конкурентоспособности и так далее. Кроме того, они работали под, так называемым, жестким контролем власти. И вот доработались до таких арестов. Деталей я не знаю и не могу комментировать, было ли там на самом деле преступление или нет. Но важен сам факт того, что эта модель управления государством ведет к посадкам. Мы по количеству арестованных и посаженых находимся впереди планеты всей. Это тоже говорит о модели управления экономикой. Только кулаком и посадками проблема не решается.

Я слышал, что и в банках проходят задержания людей. В Беларусбанке был отстранен от должности глава правления, который не очень долго работал. И все это без объяснений. Трудно что-то сказать. Это все говорит о состоянии управления, о кризисе в управлении предприятиями и госбанками.

— К чему могут привести такие аресты и будут ли они продолжаться?

— Я думаю, что будут, потому что все равно не меняется модель, не обновляется. Вот я смотрю по интернету ситуацию в Украине. Ведь там идут поиски, идет отбор новых людей. На разные должности чиновников самого высокого ранга идет отбор среди профессионалов по заданных программам. Определяется уровень профессионализма, уровень чистоплотности. Сегодня у них плохо, но хоть перспектива есть!

У нас же ничего не меняется. Кто-то назначает кого-то, как главу администрации, например. Ну, женщина симпатичная, что я могу сказать. Но что она, показала себя какими-то новыми идеями, выступлениями — на ток-шоу, на каких-то мероприятиях? Только своими предложениями, такими как повысить штрафы. Как будто с помощью штрафов можно увеличить платежи налогов неплатежеспособных госкомпаний! Если они не платежеспособны, то нужно решать иные проблемы, а не штрафы увеличивать.