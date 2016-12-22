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«Берлинский террорист» снял себя на видео

  • 22.12.2016, 17:15
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Главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине тунисец Анис Амри снял себя на видео, которое было опубликовано в социальной сети.

24-летний тунисец снял видео в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг, пишет lеnta.ru.

Это примерно в восьми километрах от рождественской ярмарки, на территорию которой 19 декабря въехал грузовик.

Подлинность записи пока не подтверждена властями.

В результате умышленного наезда на посетителей ярмарки погибли 12 человек, 48 получили ранения.


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