«Берлинский террорист» снял себя на видео
- 22.12.2016, 17:15
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Главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине тунисец Анис Амри снял себя на видео, которое было опубликовано в социальной сети.
24-летний тунисец снял видео в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг, пишет lеnta.ru.
Это примерно в восьми километрах от рождественской ярмарки, на территорию которой 19 декабря въехал грузовик.
Подлинность записи пока не подтверждена властями.
В результате умышленного наезда на посетителей ярмарки погибли 12 человек, 48 получили ранения.