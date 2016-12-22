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Названы идеальные сочетания продуктов и специй

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  • 22.12.2016, 17:24
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Именно такое использование специй делает обычные продукты максимально полезными для здоровья.

С точки зрения Аюрведы, древней науки оздоровления, любой продукт имеет положительные и отрицательные свойства.

А грамотное использование специй уменьшает действие отрицательных и усиливает положительное, пишет cosmo.com.ua.

С картофелем лучше всего сочетаются кориандр, куркума и асафитида.

С бобовыми продуктами сочетай кумин, асафетиду, имбирь, перец и кориандр.

С капустой кориандр, фенхель и кумин.

Жирная пища требует шафрана, имбиря, шамбалы, горчицы или куркумы.

К содержащим кофеин продуктам лучше добавить кардамон.

В горячее молоко добавляй корицу, кардамон, шафран.

Кисломолочные продукты любят кориандр, фенхель, корица, имбирь, кумин.

А любимое всеми мороженое, отлично дополнит корица, гвоздика, кардамон.


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