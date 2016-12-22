Белорусы не хотят покупать продукцию «Беллегпрома» 5 22.12.2016, 17:33

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Руководство концерна предложило Белкоопсоюзу сбывать остатки с максимальными скидками.

21 декабря состоялось совместное совещание по вопросу сотрудничества концерна «Беллегпром» с Белкоопсоюзом. На совещании присутствовали руководители предприятий концерна «Беллегпром», руководители областных организаций потребкооперации, пишет ej.by.

Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов подчеркнул, что перед его предприятиями остро стоит вопрос накопившихся остатков, увеличение срока отсрочки платежей и условия поставки товаров, производимых предприятиями концерна.

Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик в свою очередь отметил, что районные и областные торговые площадки обладают большим потенциалом и надо менять подходы к работе с ними. Это и оформление торговыми организациями потребительской кооперации предварительных заявок в производственную программу предприятий концерна, работа фирменных секций предприятий (или единой секции «Беллегпром»), а также проведение совместных маркетинговых мероприятий.

Для предприятий концерна остро стоит вопрос уменьшения просроченной дебиторской задолженности организациями потребительской кооперации, говорится в релизе. Несмотря на принимаемые меры, такие как, операции по взаимозачету, переговоры и согласование графиков платежей, ревизия остатков у контрагента и возврат нереализованного товара, просроченная задолженность находится практически на одном и том же уровне.

Ефимчик предложил предприятиям концерна накопившиеся все накопившиеся остатки в организациях потребительской кооперации реализовать с максимальными скидками.